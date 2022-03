I Diavoli Vicenza sabato a Ferrara per dimenticare la sconfitta di Coppa Italia

HOCKEY IN LINE SERIE A – I Diavoli si rituffano nel campionato con la trasferta di sabato 19 marzo (inizio gara alle ore 18.30) a Ferrara per la sesta giornata di Master round.

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia della scorsa settimana, con successo del Milano dopo due edizioni vinte dai vicentini, c’è voglia di riscatto e di concentrarsi sul campionato. I biancorossi hanno interrotto la striscia positiva contro i rivali di sempre, con una prova non all’altezza della loro qualità, ma è importante voltare subito pagina e rimettersi in gioco con la determinazione e il carattere che hanno sempre dimostrato.

Fra i protagonisti dello scorso weekend di Coppa, Michele Frigo, portiere dei Diavoli, alla sua quinta stagione a Vicenza: “Conosciamo bene Milano, sappiamo che è una squadra forte ed ha saputo approfittare e concretizzare le occasioni che ha avuto e a cui vanno i complimenti per la conquista del trofeo – ha spiegato il golie biancorosso. – Sappiamo anche che quello che abbiamo mostrato sabato non è neanche lontanamente il meglio che possiamo fare. Per questo c’è tanta amarezza, per non averci creduto e fatto abbastanza. Allo stesso tempo, però, c’è tanta voglia di lavorare e tornare subito al cento per cento e lasciare alle spalle anche questa sconfitta, provando a imparare dagli errori commessi”.

Nelle precedenti sfide di quest’anno con Ferrara i vicentini hanno perso all’overtime nel girone di andata e vinto in casa con il risultato di 3-0 al ritorno, quindi sabato massima attenzione e concentrazione per ritornare alla vittoria.

“Sabato a Ferrara mi aspetto una partita di riscatto per tornare a trovare fiducia dopo la sconfitta subita in Coppa Italia. Sicuramente non sarà una passeggiata e non è da sottovalutare, anche perché in quel campo abbiamo già perso una volta questa stagione”.

Servirà quindi una prova di carattere e il miglior Vicenza per tornare alla vittoria.