I Diavoli a Padova per “difendere” la Coppa Italia: sabato semifinale con Monleale

HOCKEY IN LINE – Si svolgerà sabato 12 e domenica 13 a Padova la Final Four di Coppa Italia che vedrà protagonisti i Diavoli nel difendere il titolo che nelle ultime due edizioni giocate (la stagione 2019/2020 è stata interrotta a febbraio a causa dell’emergenza sanitaria) hanno vinto: a marzo del 2019, primo titolo della storia biancorossa, in casa a Vicenza, diventata per un week end “capitale” dell’hockey in line con la Final Six di Coppa Italia maschile e la Final Four femminile, e a giugno del 2021 a Forlì, dove nell’ambito degli Italian Roller Games, è stata giocata la fase finale della Coppa conquistata dai vicentini, in una stagione splendida che li ha visti vincere il primo scudetto e in seguito arrivare al bronzo nella Coppa Europa.

I Diavoli nella semifinale incontreranno Monleale, con inizio gara alle ore 20.45, in una gara che sarà difficile perché gli avversari proveranno in tutti i modi a mettere il bastone fra le ruote ai biancorossi. Nella regular season i berici hanno vinto anche largamente contro i piemontesi, ma ogni sfida è una storia a sé e sabato bisognerà giocare con la massima concentrazione ed attenzione.

L’altra partita in programma è alle ore 18.30 fra Milano e Padova e ancora una volta vicentini e milanesi di sfideranno a distanza per conquistare il primo obiettivo, ovvero quello di arrivare in finale.

Domenica alle 15 la finale per il terzo e quarto posto e alle 17.30 la finalissima che speriamo possa vedere ancora protagonisti i Diavoli.

“La Coppa Italia sarà difficile perché giocheremo contro Monleale in semifinale – ha dichiarato Andrea Delfino, bomber dei biancorossi. – Sappiamo che è una squadra ostica, con tanti giocatori di buon livello. Noi abbiamo vinto le ultime due edizioni della Coppa Italia e penso che i favoriti siano sempre Milano e Vicenza. Se si arriverà a questa sfida i dettagli faranno la differenza e vincerà chi sbaglierà meno”.