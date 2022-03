Vicenza Volley festeggia i successi di serie C e Under 16 confermando la crescita

PALLAVOLO – Proseguono le soddisfazioni per il vivaio di Vicenza Volley, impegnato nei giorni scorsi su più fronti. La settimana di gare era stata inaugurata dal rotondo successo (3-0) dell’Under 16 femminile contro l’Us Torri. “Lo scontro al vertice del girone Gold – commenta coach Claudio Feyles – era una gara molto sentita da entrambe le parti e, anche se i punti in palio non erano determinanti ai fini della classifica, la voglia di confrontarsi con le favorite al titolo era tanta per verificare a che punto siamo del nostro percorso di crescita. Nonostante una partenza difficile (4-11) dettata dalla troppa agitazione, ci siamo poi sciolte e abbiamo iniziato a giocare come sappiamo e a recuperare lo svantaggio, aiutate anche dai molti errori avversari. Vinto il primo set in volata, dal secondo la partita è cambiata, con scambi lunghi e tante difese nelle due metà campo. A far la differenza sono state la miglior gestione dell’errore e la qualità tecnica messa in campo in battuta e ricezione. E’ una vittoria che deve dare morale e fiducia nel percorso intrapreso, ma bisogna essere consapevoli che la strada è ancora lunga. I margini di miglioramento per questo gruppo sono ancora tanti e per questo bisogna tornare subito in palestra a lavorare molto”.

Il secondo successo biancorosso è arrivato nel week end in serie C femminile, grazie al 3-2 casalingo contro l’Imarc. Una bella soddisfazione per le giovani di Vicenza Volley, in crescita nelle ultime partite senza raccogliere punti, che sono arrivati invece contro il Rossano, squadra esperta e con buone individualità che all’andata si era imposta nettamente grazie alla battuta. Nel ritorno, però, la musica è cambiata: sotto 0-1 e 5-13, le ragazze di Feyles si sono sbloccate, rientrando in partita con un parziale di 8-0 arrivando a pareggiare i conti anche nei set. Avanti 2-1, Vicenza subisce il ritorno di fiamma di Rossano, che però al tie break ha dovuto fare i conti con una squadra dalle mille difese, con le locali che chiudono con merito 15-10.

“E’ sicuramente – prosegue coach Feyles – una vittoria importante per il morale e per consolidare la fiducia nei propri mezzi e conferma il trend di crescita della squadra che già nelle ultime gare aveva disputato buone prove. Ci sono stati ancora alti e bassi e dobbiamo lavorare su questo, ma i picchi di prestazione avuti nella rimonta del secondo set, nel terzo e nel tie-break ci devono rendere consapevoli delle nostre potenzialità. Abbiamo avuto un percorso difficile in serie C giocando con tutte le squadre di alta classifica, poi c’è stata la pausa di quasi due mesi imposta dalla FIPAV ed abbiamo ripreso il girone di ritorno giocando nuovamente con le stesse squadre: ci mancano quindi tutte le gare di andata e di ritorno con le squadre che, assieme a noi, occupano gli ultimi posti in classifica, per cui sono fiducioso che se sapremo ripetere la prestazione vista contro il Rossano potremo risalire la classifica e toglierci altre soddisfazioni”.

Domenica, invece, è arrivato un ko in tre set in B2 femminile sul campo del Bassano Volley, che si è imposto con i parziali di 25-17, 25-15 e 25-20.

Serie B2 femminile girone E:

BASSANO VOLLEY-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-17, 25-15, 25-20)

VICENZA VOLLEY: Grecea 8, Dal Cero 7, Roviaro 2, Banu 9, Munaron 7, Bertollo 2, Del Federico, Piovan, Barbera, Amoah, Ostuzzi (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Canal

ARBITRI: Dandolo e Milani

Serie C femminile:

VICENZA VOLLEY-IMARC ROSSANO 3-2 (20-25, 25-22, 25-21, 16-25, 15-10)

VICENZA VOLLEY: Barbera, Banu 13, Udogie, Jotov 13, Piovan 14, Dinelli 12, Amoah 6, Roviaro, Guerriero (L). N.e.: Bittante. All.: Feyles-Catapano

Under 16 femminile girone Gold:

VICENZA VOLLEY-US TORRI 3-0 (25-20, 25-19, 25-21)

VICENZA VOLLEY: Jotov, Nicolin, Bittante, Bartolomei, Udogie, Toro, Cavaggioni, Gulino (L). N.e.: Notarangelo, Yekou, Moscheni, Baldin, Sovilla (L). All.: Feyles-Catapano