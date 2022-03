Il LR Vicenza tende una mano ai tifosi per festeggiare i 120 anni di storia biancorossa

120 anni di storia sono un compleanno che non può passare sotto silenzio ed allora ecco che, dopo le roventi polemiche degli ultimi giorni, il LR Vicenza tende una mano ai suoi tifosi con il comunicato che riportiamo qui di seguito.

“Le ultime quarantotto ore sono state caratterizzate da fatti che hanno portato ad una esasperazione dei toni e rapporti. Purtroppo, per una serie di motivi, siamo stati tutti colti e sovrastati dall’emotività e molto dispiaciuti per quanto avvenuto.

Come abbiamo sempre ribadito, i colori biancorossi sono importanti, come lo è la salvaguardia della storia di questa società, che non voleva essere messa in discussione con l’utilizzo di una terza divisa in una gara del campionato, per di più in limited edition, che rivisitava lo stile in chiave moderna, mantenendo però i colori che ci appartengono.

In occasione del centoventesimo anniversario della nascita del Vicenza, teniamo a confermare le iniziative che la società aveva pianificato nelle scorse settimane, come l’annuncio del progetto “Museo Biancorosso”, che saranno presentate nel dettaglio domani alle 10.30, in una conferenza aperta alla stampa.

Inoltre, abbiamo deciso di confermare l’invito alle nostre squadre del settore giovanile e alle loro famiglie, per un brindisi al quale parteciperanno anche i giocatori della prima squadra, dalle ore 19 di domani, mercoledì 9 marzo, in Casa Vicenza, presso lo stadio Romeo Menti.

L’ingresso sarà aperto anche agli sponsor e ai tifosi che volessero passare e partecipare per un saluto.

Celebrare il compleanno del Lane deve essere motivo di festa a prescindere, perché il Vicenza viene prima di tutto e va celebrato adeguatamente”.