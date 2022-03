Il Vicenza Calcio Amputati cala il poker alla Roma con una tripletta di capitan Padoan

CALCIO – Dopo aver vinto i loro rispettivi incontri della prima giornata, le squadre del Vicenza e del Fano si assicurano il primo posto in classifica nel campionato Italiano di Calcio amputati.

A Roma, in trasferta, la formazione del Vicenza Calcio Amputati, bicampione d’Italia, blinda il risultato contro il neonato club della capitale, con un sonoro 4-0. Nel primo minuto di gioco Roberto Sodero segna per la compagine veneta su assist di Emanuele Padoan. Nonostante la buona reazione ed il buon gioco della Roma Calcio Amputati, il capitano-trascinatore riesce a scardinare la difesa laziale per altre tre volte, le prime due nel primo tempo, la terza nel secondo tempo per il 4-0 finale.

A Fano lo Sporting Amp Football vince invece per 2-0 sul Levante C. Pegliese. La partita, combattuta, è iniziata con un primo tempo molto equilibrato. Negli ultimi 45 minuti però la squadra marchigiana esce fuori, riuscendo a dominare il gioco con numerose palle gol e le due realizzazioni di Magi e Zacharias.

Per decisione da parte del Consiglio federale FISPES i due incontri sono stati preceduti da un minuto di silenzio in onore delle vittime della guerra in Ucraina.

Le squadre torneranno in campo il 26 marzo per la seconda giornata di campionato.

Risultati prima giornata

Roma Calcio Amputati vs Vicenza Calcio Amputati 0-4

Sporting Amp Football vs Levante C. Pegliese 2-0

Classifica: Vicenza Calcio Amputati e Sporting Amp Football 3 punti; Levante C. Pegliese e

Roma Calcio Amputati 0