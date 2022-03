ATLETICA – Barbarano Mossano – La carica dei 650 alla Campestre regionale CSI di domenica 6/3

Vicenza, 4 marzo 2022 – La società CSI Atletica Colli Berici comunica che le iscrizioni alla campestre regionale CSI (seconda prova) di Barbarano Mossano ha sfondato il numero dei 650 iscritti di cui oltre l’ 80% sono vicentini.

Sarà una grande festa sportiva quella che si svolgerà sui terreni limitrofi a via Ruffo a Barbarano Vicentino (Vicenza) questa domenica al mattino. Le gare prederanno il via alle 9 e 45 con gli esordienti femmine e maschi (che coprono 800 metri), poi la categoria ragazzi femmine e maschi (1000 metri) e successivamente si sale categoria per categoria sino a giungere agli amatori e ai veterani (questi ultimi corrono con gli allievi). La distanza più lunga la percorreranno gli juniores, i seniores e gli amatori (maschile): 5300 metri di corsa sui campi.

Alle 11 cominceranno le premiazioni delle categorie giovanili e alle 12 e 50 vi saranno le partenze del “cross corto”. Infine le premiazioni dei trofei assoluti e delle società sportive a partire dalle 13 e 15.