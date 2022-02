Serie A: Rangers in trasferta a Paese per il primo scontro diretto del 2022

Domenica 27 febbraio allo Stadio “Visentin” di Paese, all’inusuale orario delle 13:00, il calcio d’inizio della gara di cartello di giornata tra Rugby Paese e Rangers Rugby Vicenza.

Nel recupero dell’8º giornata, la sfida tra i trevigiani, terza forza del torneo a quota 30 punti, ed i vicentini di Faggin e Saccardo, che guidano la classifica a quota 36, c’è in palio un pezzetto importante di stagione. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo grazie alle vittorie con bonus ottenute domenica scorsa.

Per la Rangers sarà necessaria la massima attenzione in una sfida che si preannuncia punto a punto. Fondamentale inoltre, in ottica campionato, la conquista dei punti bonus. Contemporaneamente alla sfida dei biancorossi, Valsugana e Verona, rispettivamente seconda e quarta forza del campionato, completano il quadro di sfide di alto livello: una giornata che darà sicuramente nuovi equilibri al torneo.

Recupero 8° giornata

Domenica 27/02/22 ore 13:00

Rugby Paese vs Rangers Rugby Vicenza

Petrarca Padova vs Ruggers Tarvisium

Rugby Casale vs Rugby Badia

Valsugana Padova vs Verona Rugby

Valpolicella Rugby vs Rugby Udine

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 36

Valsugana Padova 35

Rugby Paese 30

Verona Rugby 26

Ruggers Tarvisium 20

Rugby Badia 18

Rugby Casale 16

Petrarca Padova 13

Valpolicella Rugby 4

Rugby Udine 0