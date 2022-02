Al Menti la sfida “bollente” tra LR Vicenza e Pordenone

CALCIO SERIE B – La sfida! Al Menti va in scena una partita che non ha bisogno di tante presentazioni e che si riassume soltanto in una parola: vittoria.

Tra terz’ultima ed ultima in classifica i tre punti diventano indispensabili per continuare a sperare.

Sole splendente e bella coreografia in curva sud accolgono i biancorossi, alle prese con problemi di formazione ed incerottati soprattutto in attacco dove vengono a mancare Diaw (squalificato) e Meggiorini (infortunato).

Brocchi opta così per un fronte offensivo con Teodorczyk punta centrale supportato da Da Cruz e con Dalmonte e Giacomelli in fascia.

A centrocampo Bikel e Cavion e difesa con Bruscagin e Crecco esterni e De Maio e Brosco coppia centrale davanti a Contini.

In panchina c’è subito il nuovo arrivato Christian Maggio.

Dopo le schermaglie iniziali e due cartellini gialli per Bruscagin e De Maio ecco che al 14’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con una prodezza balistica di Da Cruz che batte imparabilmente Perisan.

Due minuti e c’è il raddoppio con De Maio pronto a ribattere sotto porta la respinta del portiere sul colpo di testa Dalmonte. Grande esultanza, ma l’arbitro Manganiello annulla per fuorigioco dopo la Var review.

Continuano a spingere i biancorossi, con la palla-gol più limpida alla mezz’ora ancora con Da Cruz che, da solo in area, calcia a lato dopo una bella azione Giacomelli-Dalmonte.

E sempre Da Cruz al 39’ prova la conclusione deviata in angolo.

Niente di fatto e primo tempo che, dopo due minuti di recupero, si chiude sull1-0, vantaggio forse esiguo.

Inizia la ripresa e subito due cambi per il Vicenza con Cappelletti e Zonta che prendono il posto di Bruscagin e Bikel ammoniti.

E’ però il Pordenone a tornare in campo con piglio decisamente più offensivi: due occasioni per i neroverdi a cui risponde sul fronte opposto Giacomelli: Perisan é attento e blocca.

Al quarto d’ora dentro Ranocchia per Giacomelli. Buona la prova del capitano che esce tra gli applausi. La partita del centrocampista non dura neppure un minuto perché nel tentativo di recuperare un pallone si infortuna. Nuovo cambio e spazio al baby Mancini. Il giovane attaccante stenta a trovare la posizione e, soprattutto, non riesce a difendere il pallone.

Finale di grande sofferenza con un pericoloso batti e ribatti in area biancorossa con conclusione di Cambiaghi che termina a lato di pochissimo.

Cinque i minuti di recupero al termine dei quali finalmente si può esultare non senza aver tremato per il palo colpito dal Pordenone con il tiro di Deli ed un gol annullato dopo la respinta miracolosa di Contini sempre su Deli. 1-0 e tre punti che permettono di restare in corsa verso i playout.