Christian Maggio torna a vestire la maglia del LR Vicenza

CALCIO SERIE B – Ritorno a… casa per Christian Maggio!

Il difensore tornerà a vestire la maglia biancorossa sino al 30 giugno 2022: martedì le visite mediche per poi aggregarsi, da mercoledì, alla squadra biancorossa.

Maggio, terzino destro originario di Montecchio Maggiore, nell’ultima stagione ha disputato 8 partite in Serie A con il Benevento, concludendo il campionato con il Lecce, con il quale è sceso in campo in 17 gare, condite da 3 reti e 2 assist.

Ha esordito in Serie A il primo ottobre 2000 con la maglia biancorossa, che ha indossato in altre 42 occasioni. In carriera vanta 334 partite di Serie A, 17 di Champions League e 27 di Europa League, con 33 reti siglate e 34 assist forniti, con le maglie di Benevento, Napoli, Sampdoria, Treviso, Fiorentina e Vicenza. Oltre a 139 partite, in Serie B, disputate con Lecce, Benevento, Fiorentina e Vicenza.

Ha conquistato per due volte la Coppa Italia con il Napoli nelle stagioni 2013/2014 e 2011/12, vincendo inoltre una Supercoppa nella stagione 2014/2015.

Vanta inoltre 34 presenze in Nazionale, con la quale ha conquistato il titolo di vice campione d’Europa nel 2012.