Alla Rangers Rugby Vicenza basta un tempo contro il Badia per riprendere la corsa

RUGBY SERIE A – Comincia nel migliore dei modi il 2022 della Rangers Rugby Vicenza che, grazie a sette mete messe a segno, supera il Borsari Badia con bonus mete nell’11^ giornata della Serie A.

Vicenza conquista così la sua settima vittoria stagionale e mantiene la testa della classifica. Domenica prossima la delicata sfida di recupero in trasferta a Paese con inizio alle ore 13.

Venendo alla cronaca, nella prima parte di gara i biancorossi hanno affrontato in modo prudente ma consapevole gli ospiti facendo vedere un gran rugby con un dominio assoluto in tutte le fasi di gioco: dall’altra parte è sceso in campo un Badia quasi irriconoscibile. Nel secondo tempo, invece, la partita ha cambiato completamente volto perché, dopo i cambi, la Rangers è sembrata appagata e ha subito il ritorno degli avversari. Nonostante questo l’incontro si è chiuso sul punteggio di 47 a 20 con Pedro Mercerat “man of the match”.

“Alla vigilia eravamo tutti un po’ preoccupati – commenta il direttore tecnico Fabio Coppo al termine dell’incontro – vista la lunga assenza dal campo, pertanto abbiamo preparato la gara con molta attenzione e delicatezza. Gli allenatori avevano improntato la tattica su una partenza decisa ed infatti si è visto nel primo tempo un bel rugby che ha sicuramente appagato il numeroso pubblico presente sugli spalti. Devo invece rimproverare ai ragazzi l’atteggiamento nella seconda frazione di gioco dove, oltre al calo psicologico, ho visto un appagamento generale. Chi entra in partita nella ripresa deve avere la stessa fame di tenere alto il gioco e così non è stato: abbiamo preso tre mete a fronte di una sola realizzata subendo anche molti calci contro. Insomma, un atteggiamento che va corretto e su cui dobbiamo lavorare soprattutto in ottica futura”.

Da segnalare l’infortunio del pilone neo arrivato, Andrea Paparone, la cui entità ed i tempi di recupero verranno valutati in settimana.

Rangers Rugby Vicenza – Borsari Rugby Badia 47-20 (pt 35-3)

Marcatori: 3’ m Mercerat tr Mercerat (7-0); 9’ cp Fratini (7-3); 12’ m Gutierrez tr Mercerat (14-3); 32’ m Paluello tr Mercerat (21-3); 35’ m Mercerat tr Mercerat (28-3); 40’ m Della Ratta tr Mercerat (35-3); 2’ st m Marin tr Mercerat (42-3); 6’ st m Badia (42-8); 8’ st m Franchetti (47-8); 24’ st m Ramirez (47-13); 35’ st m Ghelli tr Fratini (47-20).

Rangers Rugby Vicenza: Paluello (11’ st Gallinaro), Marin, Menegaldo, Meneguzzo, Lisciani, Mercerat, Della Ratta (25’ st Boscolo), Torregiani, Piantella, Peron (1’ st Tonello), Nicoli (16’ st Stanica), Saccardo (12’ st Trevisan), Messina (16’ st Paparone – 35’st Messina), Gutierrez (4’ st Franchetti), Lazzarotto (4’st Ceccato).

All. Luca Faggin, Alberto Saccardo

Borsari Rugby Badia: Badocchi (20’ st Rossetto), Ghelli, Baccaro, Smit, Taddia, Fratini, Borin (1’ st Ramirez), Michelotto, Degan (), Milan (20’ st Zampolli), Aggio (1’ st Albertario), Lupato (15’ st Chimera), Barbujani (15’ st Barbotti), Stevanin (35’ st Marra), Colombo (20’ st Alessandri).

All. Joe Van Niekerk, Vittorio Golfetti

Arbitro: Alberto Favaro; AA1: Ferdinando Cusano AA2: Michela Giordani

Cartellini: 5’ st giallo Messina (RRV); 11’ st giallo Albertario (BRB); 21’ st Meneguzzo (RRV); 28’ giallo Degan (BRB);

Calciatori: Mercerat (RRV) 6/8; Fratini (BRB) 2/5

Man Of The Match: Pedro Mercerat (RRV)

Note: Giornata mite, terreno in ottime condizioni, 250 spettatori. Rispettato un minuto di silenzio in ricordo del Dott. Ieracitano.

Punti conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Borsari Rugby Badia 0.

Risultati 11° Turno – domenica 20 febbraio 2022

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Badia 47-20 (5-0)

Petrarca Padova – Valpolicella Rugby 5-3 (4-1)

Rugby Casale – Verona Rugby 17-34 (0-5)

Valsugana Padova – Rugby Udine 84-0 (5-0)

Rugby Paese – Ruggers Tarvisium 33-24 (5-0)

CLASSIFICA: Rangers Rugby Vicenza 36; Valsugana Padova 35; Rugby Paese 30; Verona Rugby 26; Ruggers Tarvisium 20; Rugby Badia 18; Rugby Casale 16; Petrarca Padova 13; Valpolicella Rugby 4; Rugby Udine 0