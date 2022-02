AS Vicenza chiede strada al fanalino di coda Torino per tornare al successo

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Domenica 20 febbraio arriva al palazzetto dello sport di via Goldoni Torino Teen Basket. Relegata ancora a zero punti assieme al Treviso, che sfiderà nel recupero della partita rinviata per Covid, la squadra di coach Corrado si presenta come un ostacolo assai pericoloso, vista la classifica di entrambe le squadre. Ma inutile girarci intorno: AS Vicenza ha un solo obiettivo, vincere, per rimpinguare la classifica e tenere a distanza di sicurezza le piemontesi.

La formazione berica arriva da una partita spavalda giocata in casa della prima in classifica, quel Crema, additato da tutti come superfavorito per il passaggio in A2. La squadra di Ussaggi ha tenuto bene il campo giocando un terzo periodo con i fiocchi. Poi la grande bravura delle giocatrici lombarde nonchè la stanchezza hanno deciso il risultato. Contro la rivale odierna nessun tentennamento. Torino va affrontata con il dovuto rispetto, ma con la determinazione e la grinta dei tempi migliori, senza paura alcuna.

All’andata ci fu la prima vittoria in campionato con il punteggio di 75-68 al termine di una gara tiratissima ed equilibrata. La squadra piemontese schiera rispetto al novembre scorso una nuova straniera: Jamsa, play dal tiro da tre “cattivo”. Ha appena tesserato Nasroui, classe 2002, dal Broni ed ex Bolzano, annovera tra le sue fila Salvini e Bevolo, ex Moncalieri e può contare su Eva Giauro, cm 202, lunghissima dal lungo trascorso in serie A1.

Nelle fila biancorosse rientra Monica Tonello, il play che è mancato nelle due ultime partite per indisposizione. Parola d’ordine: nervi saldi, freddezza e grande carica. Ora il calendario offre la ghiotta opportunità di incontrare squadre di pari forza, ma bisogna partire con il piede giusto.

In panchina farà il suo esordio casalingo (viene già dal collaudo di Crema della scorsa domenica) Lidia Gorlin in qualità di dirigente neo tesserata.

Si gioca al palazzetto dello sport domenica 20 febbraio alle ore 18.

Arbitri: Antonio Marenna di Gorla Minore (VA) e Jacopo Spinelli di Cantù (CO).