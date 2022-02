Da Bassano ad Enego un’ottantina di equipaggi si sfideranno per la Coppa Attilio Bettega

MOTORI – Tutto pronto per l’ottava edizione della Coppa Attilio Bettega, gara di regolarità a media per auto storiche che scatterà sabato 19 febbraio alle ore 12 dall’imbocco del Ponte degli Alpini di Bassano e si concluderà, dopo 13 ore lungo i passo dolomitici più belli, ad Enego.

Un’ottantina gli equipaggi iscritti, tra i quali quello composto dai fratelli Ferruccio e Carlo Nessi, vincitori

dodici mesi fa con la loro Mini Cooper S, vettura identica a quelle che dominarono il rally di Montecarlo a

metà degli anni Sessanta.

Ad aprire la serie delle partenze sarà la Lancia Stratos dello svizzero Daniel Perfetti seguita, a un minuto

di distanza, dalla Opel Kadett Gte di Seno-Giammarino e dalla Opel Ascona RS 1.9. dei bassanesi

Chiminelli-Strappazzon. La Lancia Stratos di De Sanctis scatterà con il numero 5 sulle portiere, preceduta

dalla Fulvia HRF di Bresci-Cavazzana.

Dieci i settori cronometrati, lunghi dai 10 ai 20 chilometri, lungo i quali verranno rilevate le medie che i

concorrenti dovranno rispettare per non subire penalizzazioni. Quest’anno le medie varieranno dai 46 ai

49 orari e costringeranno i piloti ad autentiche acrobazie perché il percorso è in gran parte innevato. Non

a caso la Coppa Bettega è conosciuta anche come il “Montecarlo” italiano.

Partendo dalle Prealpi bellunesi (Col Perer, Col Falcon) i concorrenti dovranno misurarsi con le insidie di

Forcella Franche, passo Duran, passo Cereda, passo Brocon, Val Malene e Celado. Le prove di Valnevera

e Valstagna, nel cuore della notte, metteranno fine alla gara. Previsti ristori a Croce d’Aune e a Foza.

Pronostici apertissimi: dai fratelli Nessi ad Alexia Giugni (AlpineRenault A 110) , da Perfetti a De

Sanctis e Rigo, passando per il bassanese Enzo Scapin, molto dipenderà dall’abilità dei concorrenti col

volante e dalle gomme (sabato sera sono previste nevicate in quota). Obbligatorie, a bordo, le catene.

Apripista d’eccezione sarà Maurizio Verini, campione italiano ed europeo negli anni Settanta, pilota

professionista di Fiat, Opel e Alfa Romeo.

Alla partenza anche Alessandro Bettega, figlio di Attilio, l’indimenticato campione di Molveno al quale la

gara è dedicata.