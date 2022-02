La Rangers Rugby Vicenza domenica contro il Badia per riprendere la corsa

RUGBY SERIE A – Dopo il rinvio delle gare di gennaio causa Covid, torna il rugby giocato con il derby tra Rangers Rugby Vicenza e Badia Polesine, prima sfida delle undici gare consecutive previste in questo bollente 2022.

I biancorossi di Faggin e Saccardo tornano davanti al pubblico amico per riprendere il cammino alla testa della graduatoria del Girone 2 della Serie A in una sfida che regala sempre grandi emozioni. Alla Rangers servirà un’ottima prestazione in attacco, ma soprattutto in difesa. I polesani infatti sono squadra tosta che, dopo i primi impacci in avvio di stagione, ha cominciato a macinare gioco e consapevolezza, viaggiando ora a centro classifica a quota 18 punti, ancora dentro al gruppo di inseguitori del duo di testa Vicenza e Valsugana.

Sì, duo di testa, perché dopo il turno di recupero di domenica scorsa contro Paese, il Valsugana ha ottenuto una vittoria esterna con bonus 26-22 accorciando le distanze e portandosi quindi ad una sola lunghezza dai berici che restano comunque avvantaggiati dallo scontro diretto vinto lo scorso dicembre.

La Rangers deve partire subito con il piede giusto, con il rinforzo del pilone Paparone arrivato dalla Lazio e del pubblico degli appassionati vicentini che sosterranno la squadra in questa prima sfida ufficiale del 2022.

Programma 11° giornata 20/02/21 ore 14:30

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Badia

Petrarca Padova – Valpolicella Rugby

Rugby Casale – Verona Rugby

Valsugana Padova – Rugby Udine

Rugby Paese – Ruggers Tarvisium

Classifica dopo il 7° turno

Rangers Rugby Vicenza 31; Valsugana Padova 30; Rugby Paese 25; Verona Rugby 21; Ruggers Tarvisium 20; Rugby Badia 18; Rugby Casale 16; Petrarca Padova 9; Valpolicella Rugby 3; Rugby Udine 0

Tribuna Rugby Arena

Per accedere alla struttura sarà necessario seguire alcune regole dettate dall’emergenza sanitaria. I biglietti potranno essere acquistati o ritirati alla biglietteria della Rugby Arena, ingresso gratuito per gli Under16. La capienza massima è di 400 persone. Per accedere alla tribuna si dovranno seguire alcuni requisiti: