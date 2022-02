Anthea Vicenza Volley mercoledì cerca il bis nel recupero con Tecnoteam Albese Volley Como

PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE – Prosegue il tour de force dell’Anthea Vicenza Volley, impegnata nel rush finale di regular season nel campionato di A2 femminile (girone B). In quello che è il secondo dei cinque match nell’arco di due settimane all’orizzonte, la squadra di Luca Chiappini sarà di scena mercoledì 16 febbraio al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (Como) dove alle 19,30 sfiderà le padrone di casa targate Tecnoteam Albese Volley Como nel recupero della quinta giornata di ritorno.

Cheli e compagne arrivano all’appuntamento forti della vittoria di domenica scorsa tra le mura amiche grazie al 3-1 a scapito dell’Egea Pvt Modica, che ha fruttato i primi tre punti del girone di ritorno e del 2022, agganciando in classifica il Club Italia Crai all’ottavo posto a quota 16 punti. Ora un altro bottino in palio, seppur contro un avversario più quotato, con le biancorosse che cercheranno non solo di alimentare la propria classifica ma anche di “vendicare” la beffa dell’andata, quando tra le mura amiche Vicenza si arrese 3-2 dopo esser stata in vantaggio due set a zero senza riuscire ad assestare il colpo del ko.

“Albese – osserva coach Luca Chiappini – è una squadra che aveva già alcune certezze importanti nel roster, inoltre nel corso dei mesi sta vedendo i frutti della crescita di tante giovani interessanti. A livello generale, il punto di forza della Tecnoteam è che in attacco non sbaglia praticamente mai, oltre a difendere molto. E’ una formazione difficile da affrontare e lo testimonia la partita di sabato scorso che ha visto Pinerolo spuntarla 3-2 ma dopo esser stata sotto 2-0. Per noi sarà importante svolgere un ottimo lavoro in fase break oltre a compiere una buona scelta dei colpi d’attacco”.

L’AVVERSARIO – La Tecnoteam Albese Volley Como è allenata dal tecnico piemontese Cristiano Mucciolo e in classifica occupa il settimo posto con 24 punti, 8 in più di Vicenza. Nello scorso turno, la formazione lombarda ha sfiorato il colpaccio sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo, andando in vantaggio 2-0 prima di arrendersi al tie-break ma portando a casa un punto prezioso e di grande valore che testimonia la qualità dell’organico.

A presentare l’incontro è la schiacciatrice Chiara Pinto. “E’ una partita importantissima per noi ed é inutile dire che dobbiamo conquistare punti. Dovremo fare meglio rispetto all’andata come approccio alla gara perché a Vicenza siamo partite con il freno a mano tirato. Bisognerà, invece, cercare di fare come sabato scorso a Pinerolo e avere poi una marcia in più per poter gestire al meglio le varie situazioni, anche quelle critiche. Vicenza è una squadra in lotta per la salvezza e arriverà da noi con lo spirito del combattente: dovremo far bene il nostro gioco e cercare di limitare il loro. Per noi sarà importante avere il supporto del pubblico anche se è una gara infrasettimanale: i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini, lo faranno anche mercoledì sera. Dobbiamo cercare di fare il possibile per i tre punti che per noi sono fondamentali per la salvezza”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Tecnoteam Albese Volley Como e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Anthony Giglio e il secondo arbitro Roberto Russo.

LA GARA DI ANDATA – Nella sfida dello scorso 3 novembre al palazzetto dello sport di Vicenza l’Anthea conquistò un punto agrodolce, non riuscendo a sfruttare appieno un vantaggio di due set a zero e cedendo al tie-break.