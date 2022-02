Il Vicenza calcio femminile cala il tris alla Triestina e riconquista la vetta

Triestina Calcio Femminile – Vicenza Calcio Femminile 0-3 (0-3)

VICENZA CALCIO FEMMINILE – 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena, 4 Missiaggia ©, 5 Penzo (dal 76′ 7 Montemezzo), 6 Battilana (dal 83′ 17 Balestro), 10 Sule, 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 70′ 19 Scaroni), 11 Dal Bianco (dal 83′ 15 Gobbato), 14 Bauce (dal 57′ 2 Broccoli). A disposizione: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 13 Pegoraro, 2 Broccoli, 16 De Vincenzi, 7 Montemezzo, 20 Frighetto, 17 Balestro, 15 Gobbato

All. Dalla Pozza Moreno

TRIESTINA CALCIO FEMMINILE – 25 Bonassi, 2 Tic, 3 Usenich (dal 76′ 14 De Angelis), 4 Sandrin, 5 Virgili, 6 Alberti (dal 68′ 15 Gaspardis), 8 Blarzino, 9 Zanetti © (dal 86′ 17 Olivo), 10 Tortolo (dal 61′ 18 Paoletti), 11 Nemaz. A disposizione: 1 Storchi, 13 Bortolin, 14 De Angelis, 15 Gaspardis, 16 Flaiban, 17 Olivo, 18 Paoletti All. Melissano Fabrizio

Marcatrici: 7′, 38′ Basso (V), 42′ Sule (V)

Ammonizioni: 69′ Virgili (T)

Arbitro: Schmid Marco di Rovereto (assistenti: Della Gaspera M., Masini G. di Gradisca d’Isonzo)

Recupero: 2′ e 5′

CALCIO FEMMINILE SERIE C – Il Vicenza calcio femminile continua nel suo filotto di successi e va a vincere per 3-0 in casa della Triestina conquistando i tre punti che valgono il primo posto in classifica.

La cronaca.

4′: Penzo allarga per Basso a dx, cross teso troppo lungo che finisce fuori dalla parte opposta

7′ GOL: cross di Bauce dall’ angolo che arriva a Missiaggia sul secondo palo, passaggio rasoterra per Basso dalla parte opposta che non sbaglia a porta spalancata

13′: Splendida serpentina di Penzo in area che si fa spazio in mezzo a 4, al momento del tiro viene fermata, pallone che raggiunge Cattuzzo da fuori area prova, alta

27′: Conduce Bauce, sovrappone poi per Sule che allarga bene per Dal Bianco, conclusione in scivolata in diagonale che finisce fuori di pochissimo

33′: Bel filtrante di Maddalena per Bauce sul filo del fuorigioco, tocca la 14 ma non controlla

37′: Conclusione di Cattuzzo dal limite che colpisce la traversa e poi rimbalza a terra, per il portiere non è gol

38′ GOL: Sule appoggia dietro a Bauce sulla dx, cross di prima per Basso che di testa scucchiaia, saltando il portiere in tuffo

42′ GOL: Cattuzzo vede Sule tra le linee e mette un passaggio filtrante impeccabile, Sule porta palla e rallenta di fronte alla porta, disorientando il portiere, tiro piazzato alla sua destra che vale il 3-0

45+1′: Missiaggia spazza il pallone, lancio che diventa buono per Sule che emula l’azione del gol, stavolta però calcia leggermente a lato

Inizia la ripresa

48′: Palla che con un po’ di fortuna raggiunge Del Stabile, conclusione al volo fuori di poco vicino all’incrocio

57′: Fuori Bauce dentro Broccoli

61′: Fuori Tortolo dentro Paoletti

68′: Fuori Alberti dentro Gaspardis

69′: Giallo per Virgili per proteste

70′: Esce Basso entra Scaroni

72′: Spizzata di testa di Scaroni per Sule a sinistra, finta di salire e poi si accentra, tiro-cross troppo lungo

74′: Bella azione corale del Vicenza con Sule che sovrappone per Scaroni, si accentra la 19 e cerca un cross basso, mette in angolo 5

81′: Maddalena trova Sule sola in area, ottima la risposta del portiere sulla conclusione

90+3′: Tiro dal limite di Cattuzzo praticamente imparabile che finisce fuori di poco per la fortuna del portiere