Janio Bikel mette grinta e voglia di crescere a servizio del LR Vicenza

CALCIO SERIE B – Si presenta il nuovo centrocampista del LR Vicenza Janio Bikel.

“Sono molto contento di questa nuova esperienza e sono stato accolto in maniera splendida dalla società che sto imparando a conoscere. So che ci troviamo in una situazione di classifica difficile, ma per me questo rappresenta una sfida e, passo dopo passo, possiamo risalire perché le qualità ci sono. Da parte mia cercherò di portare la mia grinta, che é una delle caratteristiche principali insieme con il recuperare palloni. E poi punto a crescere come giocatore. I tifosi? Nella partita casalinga che ho disputato ho già notato il calore e l’energia che riescono a trasmetterci. L’impatto con il calcio italiano? Devo un po’ prendere le misure però alla fine il calcio é lo stesso un po’ dappertutto. Ecco, magari devo stare un po’ attento a non prendere ammonizioni perché voglio dare il mio contributo alla squadra. Vicenza? Mi piace, é la mia prima volta in Italia, un bel paese e io adoro la vostra cucina, in particolare la pasta che é il mio piatto preferito”.