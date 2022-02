AS Vicenza mercoledì sera a Villafranca per il recupero con l’Alpo

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Fatiche supplementari questa settimana per la squadra di Ussaggi.

AS Vicenza mercoledì sera recupererà la partita che avrebbe dovuto giocare l’8 gennaio scorso contro Mep Alpo, attualmente sesta in classifica con 16 punti e tre gare da recuperare.

E’ un avversario difficile da inquadrare. Ha vinto l’ultima sfida per 81/45 contro Ponzano, ma la giornata precedente le aveva buscate di brutto (71-44) a Brescia. Sicuramente Monaco e compagne si troveranno davanti un osso duro! Alla corte di Nicola Soave si schierano capitan Mancinelli cm 177 cl 1995, una garanzia, e proveniente da Campobasso di A1 la leader indiscussa della squadra Sofia Marangoni, guardia di cm 177 cl 1995. A completare il reparto esterne Lana Packovski proveniente da La Spezia e Martina Rosignoli da S.Martino. La batteria di lunghe – Nasraoui, Soglia, Diene, Vitari – si presenta temibile ed agguerrita, composta da giocatrici che veleggiano attorno ai 185 centimetri.

Vicenza è reduce dalla buona prova di sabato contro Brixia. La squadra ha dimostrato di tenere il campo per tutti i 40 minuti, prima annotazione positiva segnalata da coach Ussaggi. Il lavoro del preparatore atletico Marco Gennari si fa sentire. Si temeva per Sturma e Villarruel, acciaccate e tenute ferme durante la settimana; invece il campo ha cancellato qualsiasi incertezza, visto la valida prestazione di ambedue.

Ma tutta la squadra ha reagito alla grande all’uragano Brixia, mostrando di saper soffrire e stringere i denti. Ora Vicenza dopo Alpo è chiamata a far visita a Crema imbattuta. Poi, come già detto, inizia per le biancorosse un nuovo campionato. Mercoledì si gioca alle ore 20.30 a Villafranca al Belladelli Forum di via della Speranza 5. Arbitri Paolo Sordi di Casalmorano (CR) e Marcello Martinelli di Brescia.