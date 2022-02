L’impianto sportivo di Ca’ Trenta sarà intitolato ad Aldo Trabucco

CALCIO – L’impianto sportivo di Ca’ Trenta sarà intitolato ad 𝐀𝐥𝐝𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐮𝐜𝐜𝐨, presidente della Sanvitocatrenta Calcio ed ex consigliere comunale scomparso tragicamente e prematuramente lo scorso dicembre.

In questi giorni, inoltre, nella struttura di via Papa Giovanni XXIII inizieranno i lavori di realizzazione di una 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐦𝐮𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 di confine sul lato ovest del campo. Per arrivare alla costruzione del nuovo muro, di altezza pari a quello attuale di circa 2 metri, si è dovuto attendere la necessaria approvazione della variante urbanista con cessione di una porzione di area ai privati proprietari dei terreni adiacenti.

Oltre alla nuova muratura, verrà riqualificata anche la zona di accesso al campo: il tutto per un importo di circa 73 mila euro.

I lavori di costruzione del muro confinante tra il campo da calcio di Cà Trenta e le proprietà private, sono stati finanziati con le somme individuate all’interno delle voci di spesa del quadro economico per la realizzazione del campo da calcio in erba sintetica, che nel complesso prevedeva una spesa pari a 700 mila euro.

Un ampio intervento che ha visto nel 2020 anche la sistemazione degli spogliatoi – in una superficie di 225 metri quadri – dove è stata ricavata una sala per le riunioni, sono state ampliate le stanze destinate alla segreteria ed è stato reso più funzionale l’uso degli spazi per gli atleti.

Un impianto rinnovato, inaugurato nel 2020, che si intende intitolare a Trabucco: “Si tratta di un gesto simbolico, ma che riteniamo doveroso in segno di riconoscenza verso un uomo che per la sua grande dedizione e passione era e sarà esempio per il mondo sportivo scledense. Amava la ‘sua’ Sanvitocatrenta, che ha sede proprio in questo impianto, e si dedicava alla sua crescita senza riserve. Con il suo impegno era capace di trasmettere i valori che caratterizzano lo sport – dicono il sindaco Valter Orsi e l’assessore Aldo Munarini -. In questi giorni ci stiamo occupando degli aspetti formali, tra cui il passaggio il in Seconda Commissione consiliare, per poi arrivare all’intitolazione ufficiale”