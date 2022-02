Alessio Da Cruz pronto a trascinare il LR Vicenza: “Adesso conta solo vincere”

CALCIO SERIE B – Si presenta Alessio Da Cruz con la maglia del L.R. Vicenza

Il trequartista ha esordito nel derby con il Cittadella trovando il suo primo gol su rigore, sotto la curva sud: “Ho detto subito di sì al Vicenza perché per me rappresentava una sfida che invece altri avrebbero rifiutato. Torno in Italia dopo due anni dall’esperienza con l’ Ascoli Calcio 1898 FC SpA e credo di essere un giocatore più maturo e che fosse arrivato il momento più giusto per tornare.

Per quanto riguarda la sfida di sabato con il Frosinone Calcio dobbiamo confermare tutto quello che di buono abbiamo fatto vedere contro Alessandria Calcio.

Da qui alla fine l’importante é soltanto vincere, ma con spirito di sacrificio e voglia di lottare possiamo farcela”.

Infine, una curiosità sul suo nome: “Non ho origini italiane, ma semplicemente il nome Alessio piaceva ai miei genitori”.