Piemonte ancora amaro per Anthea Vicenza Volley sconfitta a Mondovì

VOLLEY SERIE A2 FEMMINILE – Piemonte ancora amaro per l’Anthea Vicenza Volley, sconfitta stasera (mercoledì) a Mondovì per mano della Lpm Bam (3-0) nel recupero della quarta giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile.

Dopo il ko interno contro Pinerolo di domenica scorsa, la squadra di Luca Chiappini non ha retto l’urto contro un’altra delle compagini più forti del raggruppamento, cedendo alla distanza, complice anche un calo fisico preventivabile dopo il lungo periodo di sosta forzata a causa del focolaio-Covid che ha colpito la squadra. Alle biancorosse non è bastato il rientro al centro di Federica Piacentini (assente domenica scorsa per un problema fisico), perché nel complesso Vicenza ha patito soprattutto le polveri bagnate in attacco, con un terzo tocco che ha faticato, complice anche il muro di casa (11 block vincenti).

Nel corso della partita coach Chiappini ha provato anche ad attingere dalla panchina (Nardelli in sestetto nel secondo set per Pavicic), ma non è bastato per invertire il trend negativo dell’incontro. Il primo trittico ravvicinato del mese di febbraio dell’Anthea Vicenza Volley si concluderà domenica con la seconda trasferta consecutiva, questa volta alle 17 a Martignacco (Udine) contro l’Itas Ceccarelli Group.

LA PARTITA – Mondovì parte forte (10-6), ma Vicenza reagisce e si rifà sotto (13-11), anche se l’aggancio non arriva, perché la squadra di Solforati ripristina il +4 (19-15). Altro ruggito biancorosso (19-17, time out locale), con Cheli e compagne che rosicchiano un’altra lunghezza e, nonostante la nuova sosta piemontese, trovano il meritato aggancio a quota 22. Si arriva in volata con le monregalesi che la spuntano di misura (25-23).

La squadra di Chiappini non demorde nemmeno in avvio di seconda frazione (6-8), ma Mondovì – dopo aver pareggiato i conti a quota nove – trova il break che vale il 15-11. L’Lpm Bam tiene in mano il pallino del gioco (19-14), resiste alla reazione veneta (19-16) e vola verso il 25-17 che vale il 2-0. Qui, di fatto, finiscono i sussulti di un match che vede il terzo set sempre condotto da Mondovì, a segno agevolmente 25-14 per il 3-0 finale.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA:

Luca Chiappini (tecnico Anthea Vicenza Volley): “Siamo durati un set e mezzo dal punto di vista atletico, poi fisicamente non abbiamo retto l’urto e in più Mondovì ha iniziato a sbagliare pochissimo. Peccato per il primo set chiuso da un errore in battuta, poi dal secondo abbiamo iniziato a far fatica a mettere a terra la palla con alcune soluzioni che non hanno funzionato. Gli strascichi del Covid si sentono e serve tempo per ritornare in forma fisica, anche se purtroppo il calendario questo tempo non ce lo permette. Ora pensiamo alla partita di domenica a Martignacco”.

LPM BAM MONDOVI’-ANTHEA VICENZA 3-0

(25-23, 25-17, 25-14)

LPM BAM MONDOVI’: Populini 7, Molinaro 10, Taborelli 17, Hardeman 10, Montani 9, Cumino 3, Bisconti (L), Giubilato, Bonifacio 2, Pasquino, Trevisan 1. N.e.: Ferrarini. All.: Solforati

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Pavicic 2, Piacentini 5, Errichiello 7, Rossini 6, Cheli 7, Eze 1, Norgini (L), Caimi, Nardelli 2, Lodi 1. N.e.: Pegoraro, Furlan. All.: Chiappini L.

ARBITRI: Pasin e Marigliano

NOTE: Durata set: 27’, 24’, 21’ per un totale di 1 ora 19 minuti di gioco

Lpm Bam Mondovì: battute sbagliate 11, ace 4, ricezione positiva 58% (perfetta 28%), attacco 42%, muri 11, errori 23

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 6, ace 3, ricezione positiva 53% (perfetta 40%), attacco 25%, muri 3, errori 16.