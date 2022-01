In casa LR Vicenza si allunga la striscia dei… positivi: altri due giocatori in isolamento

CALCIO SERIE B – Si allunga ancora la striscia dei… positivi in casa biancorossa.

All’esito dei tamponi molecolari effettuati mercoledì 12 gennaio la società LR Vicenza comunica che sono emersi due ulteriori giocatori positivi al Covid-19. Entrambi i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Dal medesimo test, inoltre, un calciatore e cinque membri dello staff, positivi in precedenza, risultano ora negativizzati. I tesserati verranno sottoposti alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo squadra.

Al momento dunque, 10 giocatori e 2 componenti dello staff, risultano essere positivi al Covid-19.

Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di venerdì 14 gennaio.