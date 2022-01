CALCIO SERIE B – All’esito dei tamponi molecolari effettuati sabato 8 gennaio, la società LR Vicenza comunica che sono emersi nove ulteriori casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che coinvolgono otto giocatori e un componente dello staff. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare lunedì 10 gennaio.