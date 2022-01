Si fermano i campionati dei dilettanti: stop anche all’Eccellenza

CALCIO DILETTANTI – In emergenza il calcio professionistico, ma pure quello dei dilettanti costretto a rinviare la ripresa dei campionati.

Il Comitato regionale veneto della LND ha deliberato infatti la sospensione anche del campionato di Eccellenza e la ripartenza dalla prima giornata di ritorno di tutti i campionati regionali.

Ecco il comunicato ufficiale del CRV:

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, nella sua riunione di lunedì 3 Gennaio 2022,

– considerato il progredire della situazione da contagio Covid-19;

– valutato il rendiconto dei consiglieri per quanto riguarda il loro territorio;

– preso atto della richiesta di annullamento del TDR di Calcio a 11 (già in programma nel prossimo mese di aprile) che garantisce così la continuazione dell’attività in modo consono;

ha deliberato quanto segue:

Maschile e Femminile, Calcio A5 C1 e C Femminile sino a Domenica 23 Gennaio 2022 compresa e riprenderà nella settimana comprendente Domenica 30 Gennaio 2022;

– continuare sino a nuova determinazione la sospensione di attività di rappresentativa Regionale e Provinciale di Calcio a 11 e Calcio a 5, Maschile e Femminile;

– rinviare le Final Four di Calcio a 5 in diversa data come da specifico C.U.;

– consentire sedute di allenanti congiunti e/o amichevoli a partire da Lunedì 24 Gennaio;

Con questa delibera tutti i campionati potranno così iniziare con la prima giornata del girone di ritorno con esclusione dell’Eccellenza Femminile che, considerato l’organico, inizierà con la 5^ giornata di ritorno.