L’hockey su pista rispolvera i tamponi rapidi per far ripartire la serie A

E’ una pausa natalizia travagliata per l’hockey su pista italiano. All’indomani dell’ultima giornata di Serie A1 del 2021, che ha visto due partite rinviate a causa di casi di positività al covid, in questi giorni si susseguono le riunioni per decidere il da farsi a fronte dell’impennata di contagi che ha investito il Paese e non ha risparmiato le squadre di hockey su pista.

All’indomani della riunione dei club di serie A1, che si è tenuta ieri sera in modalità telematica, il Settore Tecnico ha assunto alcune decisioni importanti.

La prima è il ritorno all’utilizzo dei tamponi antigenici rapidi prima delle partite. Introdotti nella passata stagione proprio dopo l’interruzione dovuta ai tanti contagi, i tamponi hanno effettivamente consentito, pur tra mille difficoltà, di portare a termine la stagione. Ora verranno introdotti nuovamente per i campionati di serie A1 e A2 maschile e serie A femminile a partire dal primo gennaio.

La seconda è lo spostamento della fase finale di coppa Italia, per tutte le categorie, dalla collocazione originale del 26-27 febbraio al week end di Pasqua (16-17 aprile). Questo consentirà di spostare a marzo i quarti di finale di serie A1 che erano calendarizzati a gennaio.

La terza riguarda il campionato di Serie A1 la cui ripresa resta in calendario per il 5 gennaio con le partite della 12’ giornata. Per gli ultimi due turni di andata e per i recuperi dell’11’ giornata, le squadre che hanno registrato almeno un positivo nella propria rosa potranno però chiedere il rinvio e i recuperi si effettueranno il 9 febbraio (11’ giornata), il 23 febbraio (12’ giornata) e il 26-27 febbraio (13’ giornata).

A partire dalla prima giornata di ritorno (15’ gennaio) entrerà in vigore un nuovo protocollo gare che consentirà il rinvio delle partite soltanto in presenza di un numero minimo di 3 atleti positivi o costretti ad isolamento.

Per quanto riguarda il campionato di Serie A2, le decisioni verranno prese dopo la riunione delle società in programma domani sera, mentre per la serie A femminile, l’incontro con i club è fissato per domenica 2 gennaio.