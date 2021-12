Calcio serie B: slittano le giornate del 26 e 29 dicembre. Lecce – LR Vicenza si recupera il 13 gennaio

CALCIO SERIE B – Si é tenuta oggi l’assemblea di Lega Serie B in videoconferenza con presenti tutte le società. In apertura c’è stato l’intervento del nuovo presidente della Commissione medico scientifica della Lega Serie B, e membro della Struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid 19 presso

la presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Battistini, il quale ha aggiornato

l’assemblea sulla situazione epidemiologica del Paese.

I club hanno quindi deciso, a tutela della salute e della regolarità della competizione, lo

slittamento delle gare della 19^ giornata di andata e della 1^ di ritorno, previsti in un

primo momento il 26 e 29 dicembre, mantenendo poi inalterato il calendario del torneo.

Il campionato quindi riprenderà il weekend del 15 gennaio dalla 19^ giornata: i

recuperi Benevento-Monza e Lecce-L.R. Vicenza sono stati fissati per il 13 gennaio.

Introdotti due turni infrasettimanali il 15 e il 22 febbraio coincidenti con la 4^ e 6^ giornata di

ritorno.