Sandro Sinigaglia rassegna le dimissioni dalla guida di AS Vicenza: domenica in panchina Paolo Zordan

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – La società A.S. Vicenza comunica che l’allenatore Sandro Sinigaglia ha deciso di fare un passo indietro nella conduzione della prima squadra.

In comune accordo con la società Sinigaglia continuerà nella sua attività giovanile al fine di far crescere le giovani del domani. La società ringrazia sentitamente coach Sandro Sinigaglia, che si è dimostrato fino alla fine un vero signore e gli augura i migliori successi per il suo futuro cestistico.

La prima squadra in vista della partita contro Carugate di domenica viene affidata all’allenatore in seconda Paolo Zordan.