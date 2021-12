ACI Rally Italia Talent 2021: tra i vincitori il navigatore asiaghese Marco Frigo

Tra tutti i candidati il Kart Planet piemontese ha visto scendere in pista i 65 navigatori e i 160 piloti giudicati più meritevoli, che si sono cimentati a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid , auto ufficiale della manifestazione, per aggiudicarsi la possibilità di partecipare gratuitamente ad un vero rally.

Al termine di tre giorni di sfide mozzafiato su una pista anche imbiancata dalla neve, gli esperti esaminatori di ACI Rally Italia Talent hanno emesso i loro verdetti. Tra i piloti ha vinto la categoria femminile Giulia Frena di Colle Santa Lucia (BL) nata il 15 aprile 1991. Tra i navigatori hanno invece primeggiato Elena Fiocco nella categoria Under 18 di Oppeano (VR) nata il 18 giugno 2005, Emanuele De Lazzari nella categoria Under 23 di Mirano (VE) nato il 9 settembre 2002 e Marco Frigo nella classifica Under 35 di Asiago, nato il 10 luglio 1990.