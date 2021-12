La diretta tra Vicenza e Como al Menti

Paradossale parlare di “ultima spiaggia” a dicembre?

In realtà la sfida tra LR Vicenza e Como viene presentata alla vigilia da Cristian Brocchi come la partita della vita, di quelle che non si possono sbagliare per dare una svolta al campionato e, soprattutto, per abbandonare quell’ultimo posto in classifica che, inutile negarlo, oltre ad essere desolatamente triste preoccupa non poco.

Al Menti, dunque, si inizia nel ricordo di Paolo Rossi ad un anno dalla scomparsa.

Poi, pronti via ed é subito Vicenza, prima con baby Mancini anticipato in calcio d’angolo e poi una doppia occasione biancorossa con Padella e Dalmonte in area su cui blocca il portiere Facchin.

E così é il Como a passare in vantaggio al 10’ con Vignali, lasciato colpevolmente libero di calciare e con Grandi nell’occasione un po’ sorpreso.

Ripartono a testa bassa i padroni di casa, ma tra il 12’ e il 13’ sono traversa ed incrocio dei pali a dire di no alle belle conclusioni di Ranocchia e Mancini.

Sembra una vera e propria maledizione, come già successo con il Benevento.

La porta sotto la curva sud sembra stregata e presidenti superstiziosi come Anconetani o Rozzi avrebbero già portato sale in abbondanza in una stagione già di per sè non certo fortunata.

Il Vicenza comunque fa la sua partita dimostrando di tenere bene il campo.

Al 25’ ci prova ancora Ranocchia dal limite dell’area (a lato) e, subito dopo, bella combinazione Mancini-Dalmonte con quest’ultimo che calcia alto.

E proprio il giovanissimo attaccante, classe 2004, sembra essere la nota positiva della partita, schierato fin dal primo minuto in un tridente offensivo composto da Giacomelli e Dalmonte dimostrando personalità ed iniziativa. E la sua girata avrebbe meritato la gioia del primo gol con i grandi.

Al 34’ é il portiere lariano a salvare in due tempi su Di Pardo al termine di una bella azione insistita.

E al 43’ é Mancini ad avere la palla del possibile pareggio, ma non riesce a dare forza al tiro sotto porta e Facchin blocca.

Sul fronte opposto é Pontisso a salvare in recupero su Parigini lanciato a rete. E di fatto su quest’azione si chiude il primo tempo che vede il Como immeritatamente in vantaggio.