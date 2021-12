Civitus Allianz Vicenza domenica contro Jesolo senza le distrazioni di Desio

BASKET SERIE B MASCHILE – Domenica 12 dicembre si chiude la settimana dell’infrasettimanale per la Civitus Allianz Vicenza: sotto i Berici arriverà la Secis Jesolo, nella penultima sfida del 2021 prima dello scontro con Cividale della settimana prossima. Palla a due alle ore 18, diretta come di consueto su LNP Pass. Ingresso consentito solo ai vaccinati.

Vicenza ha ottenuto un successo e una sconfitta nei due scontri che hanno aperto il tour de force:

dopo la vittoria su Crema è arrivata, giovedì, una sconfitta a Desio, complice un secondo tempo

super da parte della squadra di casa. Vicenza si trova in emergenza, con il recupero di Cecchetti

realisticamente rinviato al 2022, e con Piccoli che si è fermato nel corso del match contro l’Aurora.

Le condizioni del centro stanno venendo monitorate giornalmente.

Di fronte poi c’è Jesolo, una squadra ostica, già incontrata in Supercoppa, per di più

reduce da una vittoria importante in chiave salvezza contro Olginate.

Neopromossa, allenata da coach Teso, Jesolo è ad oggi il peggior attacco del girone, con appena 62 punti realizzati ad incontro. Particolarmente deficitarie le percentuali dentro l’arco, con appena il 41% di segnature.

Sembrerebbero proprio dentro l’arco le maggiori difficoltà della formazione veneziana, visto che

incassa con oltre il 50% sui tentativi avversari, concedendo più di 40 rimbalzi a partita.

Proprio per sopperire a queste difficoltà, la Secis ha recentemente ingaggiato il centro Francesco

Quaglia, che nell’infrasettimanale di mercoledì ha chiuso la partita con 21 punti e 13 rimbalzi.

Le responsabilità nel pitturato quindi cadranno su di lui e su un veterano della categoria come Dorde

Malbasa. A fare da cambio l’under Nicola Maestrello, classe 2000. In cabina di regia, Jesolo conta

del suo miglior marcatore, Davide Bovo (15 di media a partita), supportato dal giovane Tommaso

Rossi (11 punti ad incontro). In ala, spazio a Mattia Favaretto mentre dalla panchina escono

Simone Rosada e Paolo Busetto, quest’ultimo finito un po’ ai margini delle rotazioni nelle ultime

partite.