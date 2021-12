AS Vicenza a Bolzano cerca il sorpasso per aprire il trittico di gare in 7 giorni

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Per la decima giornata del girone d’andata AS Vicenza si reca in trasferta in quel di Bolzano per affrontare Alperia Basket Club di coach Roberto Sacchi.

E’ la prima gara di un trittico delicatissimo che, prima della sosta natalizia, vedrà Vicenza giocare in casa mercoledì 15 contro Acciaierie Bolzano e domenica 19 contro Carugate.

Alperia ha in classifica 4 punti in 9 partite disputate: anche Vicenza si fregia di 4 punti, ma con due partite da recuperare. Si capisce comunque che la posta in palio è molto importante per ambedue i team, che non sono certo partiti in questo campionato con il vento in poppa. In casa vicentina si viene da 15 giorni difficili. Prima il polso di Villarruel, poi il legamento alla caviglia di Tagliapietra, poi ancora il piede di Tonello, infine il grave infortunio al setto nasale di Monaco, che gioca con la maschera protettiva dal colpo ricevuto contro Crema di fine ottobre, hanno molto condizionato il lavoro di Sandro Sinigaglia e del suo vice Paolo Zordan. Notizia di pochi giorni fa, il neo arrivo Benedetta Storti, in accordo con la società, si ferma per un lungo periodo causa i persistenti dolori alla schiena che la continuano ad affliggere.

Per il suo eventuale recupero se ne riparlerà a dopo le Feste. In vista di Bolzano si nutrono forti dubbi però solo su capitan Federica Monaco. La leonessa dal cuore intrepido sarà sicuramente in panchina, ma il suo utilizzo appare incerto perchè la botta al naso è stata durissima. Stando così le cose, ecco il rovescio della medaglia: avranno buone opportunità di gioco le più giovani, da Anna Garzotto classe 2002 a Gaia Reschiglian (2005), da Arianna Zadra (2005) ad Alice Bellon (2004) e la play neo aggregata Diana Tognazza 2003.

Si gioca sabato 11 dicembre ore 20.30 al PALAMAZZALI di Bolzano.

Gli arbitri designati sono: Simone Gurrera di Vigevano (PV) e Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI).