Civitus Allianz Vicenza giovedì sera a Desio per centrare la… tripla vincente

BASKET SERIE B MASCHILE – Giovedì 9 dicembre, alle ore 21, la Civitus Allianz Vicenza sarà di scena al PalaMoretto di Desio per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.

I biancorossi sono reduci da due vittorie consecutive, la prima ottenuta sul difficile parquet di Bergamo, la seconda invece arrivata in casa, domenica, contro la Pallacanestro Crema. Ora l’obiettivo è quello di centrare il terzo successo in fila, espugnando l’ostico parquet brianzolo. Diretta come di consueto su LNP Pass.

La parola chiave per Vicenza è continuità: i biancorossi finora hanno viaggiato sulle montagne russe, ottenendo tre strisce da due vittorie consecutive, inframezzate da due serie da due sconfitte in fila. Ora, l’obiettivo è uscire da questo loop cercando di vincere sul parquet di Desio, per meglio arrivare alla sfida di domenica contro Jesolo. Non sarà un match facile quello contro l’Aurora, ma i biancorossi hanno tutte le carte in regola per portare a casa i due punti.

I desiani, dopo aver iniziato in maniera positiva la stagione, con due vittorie consecutive, hanno perso in sei delle successive otto uscite e sono quindi nella metà bassa della classifica, anche se non distanti dalla zona play-off. Finora l’Aurora ha dimostrato di essere una squadra assolutamente adatta alla categoria, senza statistiche esaltanti, che tuttavia può impensierire tutti. Si affida molto alle soluzioni dei singoli (è la squadra che ha fatto meno assist finora in campionato) e Vicenza dovrà provare a metterla in difficoltà con la pressione, visto che Desio perde circa 15 palloni ad incontro.

Gli uomini a disposizione di coach Ghirelli formano un roster completo e interessante. In cabina di regia Andrea Leone, classe 1994, 10 punti e quasi 3 assistenze a partita finora in campionato. Al suo fianco ecco la guardia Georgi Sirakov, bulgaro classe 1993, 13 punti ad allacciata di scarpa, mentre in ala agiranno Andrea Mazzoleni, tiratore col 38% dalla lunga distanza, e il duttile Gabriele Giarelli, capace di occupare diversi ruoli nel pitturato. C’è grande curiosità anche per il centro italo-bulgaro: Nikolay Vangelov, 8 punti e 6 rimbalzi ad incontro, 213 centimetri di altezza. Attenzione anche alle capacità balistiche di Mattia Molteni e al pepe dalla panchina che porterà Nikola Ivanaj. Più ai margini, ma in rotazione, Jona Di Giuliomaria ed Edoardo Gallazzi.