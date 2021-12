LR Vicenza e Perugia in campo nel ricordo di Paolo Rossi

CALCIO SERIE B – In occasione della partita Perugia-LR Vicenza, in programma Venerdì 3 Dicembre, le due società ricorderanno l’indimenticato campione Paolo Rossi che ha militato in entrambi i club.

A quasi un’anno dalla sua scomparsa, le due squadre scenderanno in campo con una speciale patch raffigurante Pablito.

La patch verrà posta sulla manica sinistra delle divise che indosseranno i giocatori in tale gara.

La società biancorossa inoltre, nei prossimi giorni, metterà le maglie utilizzate, all’asta di beneficenza su Charity Stars. Il ricavato verrà devoluto ad Otb Foundation.