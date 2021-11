Tennis Comunali Vicenza “pesca” il TC Crema di Paolo Lorenzi nella doppia sfida playout

TENNIS SERIE A1 – Sarà il Tennis Club Crema di Paolo Lorenzi, già n. 33 delle classifiche Atp nel 2017, l’avversario di Tennis Comunali Vicenza nella doppia sfida dei playout che vale la permanenza in serie A1, vale a dire l’élite del tennis italiano.

Questo l’esito dei sorteggi effettuati a Roma e che vedranno la squadra berica giocare in casa, sui campi di via Monte Zebio, la gara di andata domenica 28 novembre e il ritorno in trasferta la settimana dopo.

“Arrivati a questo punto tutte le avversarie sono forti – esordisce il presidente di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen – Noi dobbiamo guardare alla nostra formazione e puntare a dare il massimo di quello che abbiamo a disposizione in una stagione condizionata pesantemente dagli infortuni. Quello che ci fa ben sperare sono le prestazioni dei nostri giovani, Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo, e quel qualcosa in più che ci può dare il tedesco Tobias Kamke”.