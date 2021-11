Nel Master Young Boys brillano le racchette di Francesco Dresseno e Anna Trevisan

TENNIS GIOVANILE – Giovani tennisti crescono! Non solo quelli protagonisti, a livello professionistico, delle Next Gen di Milano o delle Nitto Atp Finals di Torino.

Anche sui nostri campi, per la precisione quelli di Tennis Comunali Vicenza, è andato in scena il Master Young Boys, in cui si sono sfidati i primi otto classificati delle categorie under 10-12-14 maschili e femminili. La classifica è stata determinata dai punti raccolti nel corso dell’anno nei tornei Under organizzati dai vari circoli del Veneto.

E non potevano mancare i tennisti vicentini, con un primo e secondo posto nell’Under 14. Successo per Francesco Dresseno (3.2 del TC Noventa Vicentina) che ha superato in rimonta Edoardo Dolcetta Capuzzo (3.4 del Tennis My Life) con il punteggio di 5-7 6-1 10-3 al long ti-break.

Piazza d’onore, invece, per Anna Trevisan, 4.1 di Tennis Palladio 98, sconfitta per 6-3 6-2 da Maria Sole Savoia (3-1 del CT Bardolino).