I 4 Cats sul podio nella Coppa Italia di rugby in carrozzina

RUGBY IN CARROZZINA COPPA ITALIA – I 4 Cats chiudono sul podio la loro partecipazione alla Coppa Italia di rugby in carrozzina andata in scena nel fine settimana a Modena.

Nel primo incontro i nostri ragazzi hanno dovuto cedere il passo ai campioni d’Italia del Padova Rugby con il punteggio di 48 a 26.

Pronto riscatto nella finale per il 3-4 posto con i Gatti Vicentini che si sono imposti con il punteggio di 42 a 29 contro la Polisportiva Milanese Milano.

I biancorossi capitanati da Nicola Giuriolo conquistano così un meritatissimo terzo posto che bissa quello ottenuto nelle finali scudetto.