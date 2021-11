Al Galà del calcio triveneto una passerella di premi con protagonisti calciatori e studenti

Si è svolta questa mattina, nel ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, la ventunesima edizione del “Galà del Calcio Triveneto”, iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori insieme con l’Ussi (Unione Stampa Sportiva) per premiare i migliori calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto (Calcio a 5 e Femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che più e meglio degli altri hanno saputo mostrare qualità e continuità di rendimento nell’arco dello scorso campionato.

Oltre ai premiati, molti gli ospiti sul palco: il presidente AIC Umberto Calcagno, il vicepresidente ed ex biancorosso Davide Biondini, quindi l’ex presidente AIC Damiano Tommasi, l’ex calciatore di Juve, Roma e Nazionale Matteo Brighi, il presidente USSI Veneto Alberto Nuvolari e il direttore de Il Giornale di Vicenza Luca Ancetti.

“Una manifestazione importante che, oltre a voler dare voce ai calciatori, è un tentativo di trasmettere messaggi positivi attraverso lo sport, soprattutto in questo periodo critico. Continuare a fare sport, a qualsiasi livello, è assolutamente basilare per la vita – ha detto il presidente AIC Calcagno – e oggi purtroppo dobbiamo constatare un preoccupante abbandono soprattutto nell’età adolescenziale a causa della pandemia”.