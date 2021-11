Ad un anno dalla scomparsa di Paolo Rossi esce in libreria “Per sempre noi due” di Federica Cappelletti

“Amore mio, il tempo è un bene prezioso. La vita corre veloce e l’auspicio è che il nostro tempo possa trasformarsi in un lento treno a vapore.”

Paolo

“Mi fai piangere e ballare sotto le stelle! E, se dovessimo incontrarci anche stanotte, abbracciami forte e non lasciarmi mai più.”

Federica

Un amore che non muore, anzi, continua a vivere nel racconto di Federica Cappelletti al secolo la signora Rossi o, meglio, la moglie di Paolo, il campione che tutti gli italiani (e non solo) portano nel cuore.

Era il 9 dicembre 2020 quando la notizia della sua scomparsa improvvisa lasciò un intero paese in uno sbigottito dolore ricordando il ragazzo prima e poi l’uomo gentile, con il sorriso buono, che aveva conquistato tutti al di là del fatto di essere un grande campione, un campione del mondo grazie ai gol segnati in Spagna 1982 e, in particolare, quella tripletta che fece piangere il Brasile.

Quasi un anno dopo un addio troppo repentino, il 30 novembre, Federica Cappelletti uscirà in libreria con un libro intitolato “Per sempre noi due”, edito da Rizzoli, in cui racconta la loro storia d’amore in un dialogo senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere originali che Paolo le ha scritto negli anni.

Un modo per continuare ad avere vicino l’uomo che per sempre ha cambiato la sua vita e “condividerlo” con le tante persone che continuano a portarlo nel cuore.

E che lo hanno amato come Pablito, ma soprattutto come Paolo e che continueranno a sentirlo vivo per sempre.