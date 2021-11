La Rangers Rugby Vicenza cerca un pronto riscatto domenica in casa contro il Valpolicella (ore 14.30)

RUGBY SERIE A – Dopo la settimana di pausa i biancorossi della Rangers Rugby Vicenza sono pronti a riprendere la corsa nel Campionato nazionale di Serie A. Il programma della 5^ giornata del torneo vede l’arrivo alla Rugby Arena dei veronesi del Valpolicella Rugby.

Dopo la bruciante sconfitta con Tarvisium maturata all’ultimo secondo, i ragazzi di Faggin e Saccardo non vedono l’ora di scendere in campo per riscattarsi e continuare nel percorso di alta classifica. Anche il Valpolicella di coach Thrower arriva da una sconfitta, maturata in casa contro Valsugana. Si prevede quindi una gara arrembante da parte di entrambe le formazioni, desiderose di tornare alla vittoria e di cominciare al meglio il secondo spezzone di stagione.

Dopo i primi quattro turni, la sensazione è che i valori in campo tra le formazioni del Girone 2 siano più o meno dello stesso livello, eccezion fatta per Udine le cui difficoltà non sembrano trovare soluzione. Guardando la classifica, i biancorossi sono saldamente al secondo posto a quota 17 punti, frutto di tre vittorie con bonus ed una sconfitta con doppio bonus, mentre il Valpolicella rincorre a quota 2 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte e 4 punti di penalità per aver schierato un giocatore minorenne senza l’autorizzazione dei genitori.

Per i biancorossi sarà quindi necessario sfoderare una prestazione di alto livello, cercando di tenere a bada la frenesia e mantenendo alta la disciplina: aspetti che, soprattutto nell’ultima gara, hanno intralciato il grande potenziale del FirstXV vicentino.

Diretta streaming

I Rangers potranno contare sul supporto del pubblico vicentino in tribuna e non solo: grazie infatti alla partnership con SportVicentino la gara sarà disponibile anche in streaming nel sito ufficiale e nel canale ufficiale YouTube della Rangers Rugby Vicenza – Diretta Rangers Vicenza vs Valpolicella: