Civitus Allianz Vicenza a Cremona cede alla distanza: sabato é sfida con il Bologna di Fucka

Cremona – Civitus Allianz Vicenza 77-52

Parziali: 13-16, 21-14 (34-30); 25-11 (59-41), 18-11

Cremona: Milovanovikj 4 (2/4, 0/2), Nasello 8 (3/6, 0/2), Preti 10 (4/7, 2/3), Fumagalli 17 (7/7, 3/3), Gobbato 16 (7/13, 1/4); Bona 9 (4/8, 1/2), Vacchelli 2 (1/1), Giulietti 7 (2/3), De Martin, Tonello 4 (2/3, 0/1), Boni; Zoccoli NE. All. Crotti

Vicenza: Chiti 2 (1/3, 0/1), Cecchetti 13 (6/14, 0/1), Mazzucchelli 9 (4/11, 1/3), Piccone 12 (5/8, 2/3), Petracca 5 (2/4, 1/1); Piccoli 4 (2/4), Sebastianelli 5 (2/6, 1/5), Bastone 2 (1/3, 0/1); Basso, Massignan e Rigon NE. All. Ciocca

Note. Cremona: 32/52 al tiro, 7/17 da tre, 6/17 ai liberi. Rimbalzi 33 (Milovanoviky 7): 27 dif. + 6 off. Assist 7 (Fumagalli 3), palle rubate 4 (quattro giocatori), palle perse 11 (tre giocatori 2). Falli 9

Vicenza: 23/52 al tiro, 5/15 da tre, 1/4 ai liberi. Rimbalzi 23 (Chiti 6): 19 dif. + 4 off. Assist 3, palle rubate 1 (Mazzucchelli), palle perse 15 (Piccone 4). Falli 14

PALLACANESTRO SERIE B MASCHILE – Pallacanestro Vicenza cade al PalaRadi di Cremona per 77-52. I biancorossi di Ciocca, sul difficile parquet lombardo, giocano un buon primo tempo, ma nella ripresa vengono subito colpiti dall’energia di Cremona e vanno sotto nel punteggio, senza poi riuscire a recuperare. Non bastano i 13 punti di Cecchetti e i 12 di Piccone per riuscire ad avere la meglio di una squadra come la Juvi, decisamente in giornata.

Vicenza inizia forte: i biancorossi partono con una tripla di Piccone e firmano subito un’importante break agli avversari, volando prima sul 3-12, poi sul 7-16, grazie ad un Cecchetti ben presente in attacco (7 punti per lui nel parziale). Cremona rimonta grazie all’esperienza di Nasello, che permette ai suoi di tornare sotto con un mini-parziale di 6-0. Il primo quarto si chiude sul 13-16.

I padroni di casa impattano in avvio di secondo quarto, quando Milovanovicki segna nel pitturato dopo aver recuperato un rimbalzo offensivo e le due squadre sono pari a 18. In questa fase la sfida è molto combattuta: la Juvi sorpassa con un canestro di Preti, ma subito Sebastianelli risponde con una tripla. La sfida resta punto a punto: Cremona va di nuovo avanti con un canestro di Gobbato, Vicenza risponde con un’altra bomba, segnata da Mazzucchelli dall’angolo. Dal timeout Cremona esce convinta e con cinque punti ancora di Gobbato va anche a +3 (27-24). Cremona si trova con Preti con problemi di falli ma tiene, almeno in questa fase, il pallino del gioco. Vicenza per restare in scia si affida al fisico di Piccoli, che trascina la Civitus Allianz. La squadra di Ciocca, però, fatica in attacco, sicché il tecnico biancorosso chiama il timeout in un momento di confusione della squadra. Dal minuto di sospensione la Civitus ne esce ritrovando il fondo della retina con Mazzucchelli, con cui si arriva al riposo lungo sul 34-30.

Cremona scappa in avvio di terzo quarto: nelle prime battute del secondo tempo, le triple di Gobbato e Preti portano i padroni di casa avanti di 10 punti. Vicenza non trova il modo di segnare e allora la Juvi ne approfitta: Fumagalli mette un’altra bomba e Nasello in contropiede confeziona un parziale di 11-0 che porta Ciocca al timeout sul 45-30 per la squadra di casa. Il minuto di sospensione non cambia però l’inerzia, perché subito dopo Bona pallunga a 17 i punti di distacco. A sbloccare i biancorossi è Petracca, dopo 4′ minuti di sanguinoso 0 sul tabellino. Il leccese mostra di essere caldo, tant’è che subito infila la tripla del -12, portando al timeout cremonese. Fumagalli subito segna da tre e riporta a +15 Cremona che continua a segnare con continuità. Una tripla di Bona vale addirittura il +20 per la squadra di casa, prima che Cecchetti chiuda il parziale con il canestro del 59-41.

A questo punto però Vicenza non c’è più e Cremona scappa: dopo 3′, il punteggio è addirittura 66-41. Nel finale coach Crotti dà spazio agli under e Vicenza cerca, senza riuscirci, di rintuzzare il distacco. Alla fine ci sono 25 punti tra Cremona e Vicenza, troppi per quanto visto nel primo tempo.

Ora i biancorossi dovranno resettare al più presto questa partita: sabato sera in via Goldoni arriva il Basket Bologna, allenato da Gregor Fucka. La Civitus Allianz dovrà giocare come sa per tutti e 40 i minuti se vuole vincere e riprendere il discorso da dove si è interrotto.