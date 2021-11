Anthea Vicenza Volley domenica ospita Martignacco per la prima del ritorno

PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE – Dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo, l’Anthea Vicenza torna davanti al pubblico biancorosso nel match della settima giornata di A2 femminile (girone B) in programma domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza contro le friulane dell’Itas Ceccarelli Group Martignacco. La squadra di Luca Chiappini, ottava con 4 punti all’attivo, cerca ancora la prima vittoria casalinga, mentre Martignacco (reduce dal 3-0 contro Catania) insegue il quarto sigillo stagionale ed è sesta con 10 punti.

“Martignacco – commenta coach Chiappini – è una squadra con giocatrici di categoria ed esperienza. La banda straniera Milana è molto interessante ed è da prendere con le pinze, inoltre ci sono due centrali spesso utilizzate. E’ una squadra che gioca abbastanza bene e ha buone giocatrici soprattutto in attacco, bisogna prestare attenzione. Per noi saranno importanti soprattutto due aspetti: trovare soluzioni in attacco in determinate situazioni e battere con continuità”.

Il match in arrivo aprirà un trittico ravvicinato per Cheli e compagne, di scena poi mercoledì a Modica nel turno infrasettimanale e infine domenica 21 novembre (alle 16) in casa contro Catania in otto giorni strategici per la classifica delle biancorosse.

L’AVVERSARIO – L’Itas Ceccarelli Group Martignacco è allenata da Marco Gazzotti e in pre-season ha affrontato Vicenza in due allenamenti congiunti. Il 6+1 base vede in palleggio Roberta Carraro (alla sua sesta stagione in A2 dopo le esperienze a Mondovì e Trento), mentre l’opposta è Aurora Rossetto, già lo scorso anno in A2 a Martignacco. Al centro spazio a Dalila Modestino (confermata dopo la scorsa stagione) e a Monica Mazzoleni, che vanta trascorsi con Brescia (in A2 e in A1) e a Talmassons in A2 nella scorsa annata pallavolistica con il libero di Vicenza Maria Chiara Norgini. Il libero è la siciliana Alice Barbagallo, già ex Palmi, Olbia, Cutrofiano e Soverato nella seconda serie nazionale rosa. Nel ruolo di schiacciatrice, spazio alla statunitense Giovanna Milana: in diagonale con lei campo all’esperienza di Giulia Pascucci (con alle spalle una brillante carriera tra A2 e A1), limitata in questa prima parte di campionato da un infortunio. Al suo posto, si è disimpegnata Sara Cortella, prodotto del vivaio Volley Pool Piave da dove proviene l’attuale regista di Vicenza Chidera Eze Blessing. Fin qui, Martignacco ha vinto contro Modica, Club Italia e Catania e ha conquistato un punto contro Mondovì, rimanendo a secco invece nel derby regionale contro Talmassons.

“Siamo reduci – le parole della centrale Dalila Modestino – da una striscia positiva e domenica a Vicenza saremo chiamate a una conferma importante per allungarla. Abbiamo già incontrato l’Anthea nel pre-campionato e ci aveva dato filo da torcere, quindi sappiamo cosa ci aspetterà. Bisognerà continuare a spingere sull’acceleratore, indipendentemente dall’avversario di turno, e avere i giusti focus su noi stesse e sulla nostra pallavolo”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza e Itas Ceccarelli Group Martignacco saranno il primo arbitro Simone Fontini e il secondo arbitro Emilio Sabia.

IL TURNO – Questo il programma della settima giornata d’andata del girone B di A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Cda Talmassons-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Ranieri International Soverato

Anthea Vicenza-Itas Ceccarelli Group Martignacco

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Club Italia Crai (ore 16)

Egea Pvt Modica-Lpm Bam Mondovì (ore 15,30)

Riposa: Tecnoteam Albese Volley Como.

LA CLASSIFICA – Cda Talmassons 15, Lpm Bam Mondovì 14, Eurospin Ford Sara Pinerolo, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12, Ranieri International Soverato 11, Itas Ceccarelli Group Martignacco 10, Tecnoteam Albese Volley Como 9, Anthea Vicenza 4, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3, Club Italia Crai 3, Egea Pvt Modica 0.

I BIGLIETTI PER DOMENICA – I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Itas Ceccarelli Group Martignacco avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino a sabato). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link: https://www.youtube.com/watch?v=kuiawo4SUgo ) con la telecronaca di Gianni Poggi e Mariella Cavallaro.