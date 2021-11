Vicenza Volley sorride con le ragazze di Under 19 e 18: sconfitta la B2 nel derby con Arzignano

PALLAVOLO – Sconfitta in B2 e bis di vittorie nei campionati giovanili. E’ questo il bilancio del week end del vivaio di Vicenza Volley impegnato su più fronti. Partendo dall’alto, le giovani biancorosse impegnate in B2 hanno ceduto in tre set nel derby provinciale contro Arzignano, “una squadra – commenta coach Claudio Feyles – quadrata, con un buon equilibrio in attacco. Noi siamo andati bene a muro, proseguiamo il nostro percorso di crescita nonostante la debolezza in ricezione, fondamentale su cui stiamo lavorando tanto in allenamento”.

Nei campionati giovanili, invece, l’under 19 di Massimo Canal ha superato 3-0 il Fontaniva in un match dove sono state ruotate diverse atlete biancorosse e provate soluzioni di gioco alternative. Domenica alle 16 alla palestra del liceo Quadri sfida contro il San Paolo Vicenza.

In under 18, prosegue a punteggio il cammino delle ragazze di Claudio Feyles, a segno 3-0 contro la Laserjet Orgiano. Nella metà campo biancorossa, ottimi spunti tecnici contro un avversario tenace e mai domo. Giovedì alle 21 scontro al vertice contro il Torri tra due candidate al titolo provinciale.

Risultati

Serie B2 femminile girone E:

VICENZA VOLLEY-PALLAVOLO ARZIGNANO 0-3

(21-25, 19-25, 16-25)

VICENZA VOLLEY: Del Federico 1, Fiocchi 3, Pegoraro 9, Tavella 5, Munaron 14, Bertollo 4, Dal Cero 6, Dinelli, Ostuzzi (L), Andreatta (L). N.e.: Piludu, Banu. All.: Feyles-Guidotto

PALLAVOLO ARZIGNANO: Zanni 3, Bauce, Fraccaro, Giacomuzzo 2, Trevisan 1, Tonin 5, Vaghi 5, Nicolato 13, Bocchese 11 N.e.: Zecchin. All.: Cappellari

Under 19 femminile:

VICENZA VOLLEY-FISIOSPORT TUTTORICAMBI 3-0

(25-23, 25-18, 25-14)

VICENZA VOLLEY: Consagra, Barbera, Munaron, Fiocchi, Coumba, Piovan, Guerriero, Cestaro, Luna, Ostuzzi (L). All.: Canal-Rigon

Under 18 femminile:

VICENZA VOLLEY-LASERJET ORGIANO 3-0

(25-17, 25-16, 25-13)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Piludu, Bertollo, Dal Cero, Dinelli, Coumba, Piovan, Tavella, Luna, Banu, Andreatta (L), Guerriero (L). All.: Feyles-Canal

Nelle foto, l’under 18 e l’under 19 del Vicenza Volley