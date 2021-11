AS Vicenza domenica a Torino nella sfida tra le fanaline di coda del girone

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – E’ in programma domenica la partita Torino Teen Basket – A.S. Vicenza: match delicatissimo tra due squadre che, assieme a Treviso, si trovano a zero punti in fondo alla classifica. Vicenza ha il compito di rompere la serie negativa e ne ha l’opportunità, benchè Torino abbia le stesse esigenze. La pessima partita contro Crema deve essere riposta tra i brutti ricordi che in un campionato ci stanno. Ma ora è arrivato il momento del riscatto. Il calendario si fa più abbordabile: si affrontano squadre di pari livello e bisogna tirar fuori quella rabbia che fin dalla prima partita contro Mantova con cui si perse molto ingenuamente, Monaco e compagne hanno accumulato e si portano dentro.

Per ironia della sorte Vicenza è attesa da tre trasferte consecutive: Torino, Treviso e Bolzano versione BCB. La gara casalinga contro l’altra squadra di Bolzano, fissata in casa vicentina per il 14 novembre, è stata infatti rinviata su richiesta del team dell’Alto Adige. Così è auspicabile rompere il ghiaccio quanto prima. Torino è squadra neopromossa in A2, a spese del Rovigo. Ha il suo punto forte nell’ex reyerina Eva Giauro, pivot di cm 204 di grandissima esperienza. Attorno a lei, a Bevolo e Salvini ex Moncalieri, ruotano molte giovani assieme alla straniera di Lituania Justina Kraujunaite, valida playmaker cl 1995 di cm 178.

Vicenza dal canto suo recupera tutte le sue infortunate: rientrato l’allarme per la caviglia di Gisel Villarruel e per la schiena di Benedetta Storti. Capitan Monaco giocherà con una maschera protettiva al volto, causa residuo “bellico” dell’ultimo match. Inutile aggiungere altro. Tutto lo staff e le giocatrici sono consapevoli dell’importanza fondamentale della partita. Fuori l’orgoglio e la grinta dei tempi migliori!

Si gioca nel campo dello Sport Club di Venaria Reale alle ore 18 di domenica 7 novembre.

Arbitri: Denny Lillo di Brindisi e Cosimo Schena di Castellana Grotte di Bari.