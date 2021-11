Per Anthea Vicenza Volley domenica trasferta difficile a Pinerolo

PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE – Una difficile trasferta a quattro giorni dalla beffa casalinga nel turno infrasettimanale. Dopo la rimonta subita contro Albese (da 2-0 a 2-3 e un match point non sfruttato) e il conseguente punto conquistato, l’Anthea Vicenza si appresta a tornare in campo nel campionato di A2 femminile andando a far visita all’Eurospin Ford Sara Pinerolo nel match della sesta giornata del girone B in programma domenica alle 17 a Villafranca Torinese. Un impegno probante, quello che attende le biancorosse, come conferma il tecnico dell’Anthea Luca Chiappini.

“L’importante – spiega l’allenatore di Vicenza – è guardare avanti e far tesoro di ciò che si può cambiare. Riguardo al recente turno infrasettimanale, sono contento del gioco espresso, poi ci è mancato qualcosa da un certo momento in poi, mentre Albese ha avuto qualcosa in più. Giriamo pagina e lo facciamo con qualche certezza in più nella nostra pallavolo. Ci attende ora una partita ostica contro una formazione costruita per salire in A1. Pinerolo ha esperienza in tutti i reparti e il nostro obiettivo sarà esprimere il miglior gioco possibile”.

L’EX – Sarà una domenica da ex per Lisa Cheli, centrale e capitano dell’Anthea Vicenza che nella stagione 2017/2018 ha difeso i colori di Pinerolo conquistando la promozione dalla B1 all’A2. “E’ stato un anno bellissimo per la vittoria del campionato, anche se la scorsa promozione con Vicenza è stata indescrivibile e impareggiabile. Pinerolo è un ambiente dove si sta bene e la gente ti fa sentire il proprio affetto, lo dimostra il fatto che ci sono atlete che vestono quella maglia da tanti anni. Nel mio caso, non è stato purtroppo possibile rimanere lì in A2 ma ora ci ritroviamo lo stesso in questa categoria. L’Eurospin Ford Sara ha obiettivi diversi dai nostri, dobbiamo mettere da parte il pensiero del match di mercoledì scorso e affrontare a testa alta Pinerolo, cercando di far meglio quello che non ci è riuscito contro Albese. Solo così possiamo provare a dar fastidio alle piemontesi”.

L’AVVERSARIO – L’Eurospin Ford Sara Pinerolo è allenata da Michele Marchiaro, che ha a disposizione una rosa varia e di qualità. Il sestetto più utilizzato (seppur con tanti ingressi) comprende Vittoria Prandi(nel 2015-2016 all’Obiettivo Risarcimento Vicenza) al palleggio, Valentina Zago opposta (vincitrice nel 2015 della Coppa di Francia), Jessica Joly (vincitrice nel 2019 della Coppa Italia di A2) e Federica Carletti in banda, Anna Gray (“regina” di Coppa di A2 nel 2018) e Lavinia Zamboni al centro e Ylenia Pericati nel ruolo di libero.

In classifica, le piemontesi occupano la quinta piazza con 9 punti, a -3 dalla coppia Talmassons-Montecchio e a due lunghezze dal tandem composto da Soverato e Mondovì. Fin qui, Pinerolo – che ha già osservato il turno di riposo – ha centrato tre vittorie (3-0 in casa contro Catania, 3-2 a Mondovì e 3-0 a Milano contro il Club Italia) e ha ceduto solamente al tie break a Soverato.

“Finalmente – commenta coach Marchiaro – dopo una pausa e tre trasferte torniamo a giocare a Villafranca, prima di altri due viaggi. Alla luce del bizzarro girone d’andata assegnatoci, giocoforza dovremo cercare di essere incisivi al massimo nelle poche occasioni casalinghe. Poiché il tempo per raccogliere informazioni su Vicenza è stato molto breve, dovremo essere ancora più concentrati sullo sviluppo del nostro gioco. In questa fase, tutti sono alla caccia di punti per allungare una classifica ancora molto corta”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e Anthea Vicenza saranno il primo arbitro Andrea Clemente e il secondo arbitro Marco Laghi.

IL TURNO – Questo il programma della sesta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17, salvo variazioni indicate):

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Anthea Vicenza

Ranieri International Soverato-CDA Talmassons

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Tecnoteam Albese-Egea Pvt Modica

Lpm Bam Mondovì-Club Italia CRAI.

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

LA CLASSIFICA – CDA Talmassons, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12, Ranieri International Soverato, Lpm Bam Mondovì 11, Eurospin Ford Sara Pinerolo 9, Itas Ceccarelli Group Martignacco 7, Tecnoteam Albese Volley Como 6, Anthea Vicenza 4, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3, Club Italia CRAI, Egea Pvt Modica 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e Anthea Vicenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyworld. Questo il link per seguire l’incontro

:https://www.youtube.com/watch?v=HSptqrEr2cI .