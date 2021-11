L’Arzignano Valdagno ancora ko saluta la Coppa Italia: ora testa (e gambe) al campionato

SERIE D – Seconda sconfitta consecutiva per l’Arzignano Valchiampo che, dopo il 4-0 incassato domenica a Mestre in campionato, saluta la Coppa Italia.

Nella gara dei trentaduesimi di finale ad imporsi per 4-2 é la Virtus Cisarano Bergamo, che affronterà ai sedicesimi il Delta Porto Tolle. Padroni di casa sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Bardelloni e Selvatico. In avvio di ripresa i giallocelesti accorciano le distanze con Moras, ma é ancora Bardelloni a ristabilire le distanze. Grancara segna al 35′ il gol della speranza per l’assalto finale, ma nel finale ci pensa Del Carro a spegnere la rimonta siglando il 4-2.

Ora, testa e gambe al campionato per riprendere subito la corsa senza altri passi falsi.