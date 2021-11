Vicenza Volley sorride con l’Under 18: sconfitta la B2 attesa sabato dal derby con l’Arzignano

PALLAVOLO – Continua il percorso di crescita delle giovani di Vicenza Volley nel campionato di B2 femminile. Sabato ad Altivole la squadra di Claudio Feyles e Massimo Canal ha ceduto 3-0 al cospetto dell’Asolo Altivolierese.

“Abbiamo sfidato – le parole di coach Feyles – un avversario esperto, efficace in attacco e dotato di un paio di atlete di livello, soprattutto al centro. Le nostre ragazze pagano lo scotto della poca esperienza in categoria perdendo lucidità nei momenti cruciali dei set. E’ stata una sconfitta per 3-0 meno netta di quello che suggerisce il tabellino. In realtà ci sono stati tanti buoni spunti a livello tecnico e caratteriale su cui costruire il nostro prossimo impegno”.

Sabato alle 20.30, nella palestra della scuola Quadri a Vicenza, le biancorosse sfideranno la Pallavolo Arzignano, una delle tre seconde del girone E.

Sorride, invece, la formazione Under 18, con le ragazze di Feyles e Guidotto che tornano dalla trasferta di Mussolente con un rotondo 3-0 su un campo sempre ostico contro un avversario che ha giocato con tenacia. Domenica quarto appuntamento stagionale nel girone Gold A territoriale per le biancorosse contro Orgiano Laserjet.

Serie B2 femminile girone E

ASOLO ALTIVOLIERESE-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-16, 25-15, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Del Federico 1, Fiocchi 5, Cestaro 2, Tavella 6, Munaron 6, Bertollo 8, Grecea, Ostuzzi (L), Andreatta (L). N.e.: Piludu, Dal Cero. All.: Feyles-Canal.

ARBITRI: Gambato e Fascina

Under 18 femminile Vicenza girone Gold A:

EUROVOLLEY MUSSOLENTE-VICENZA VOLLEY 0-3

(14-25, 10-25, 19-25)

VICENZA VOLLEY: Dal Federico, Piludu, Amoah, Banu, Tavella, Bertollo, Dal Cero, Grecea, Dinelli, Seck, Andreatta (L). N.e.: Piovan. All.: Feyles-Guidotto