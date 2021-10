Il Rally Città di Bassano al via tra moderno e storico con numeri da record

RALLY – Tutto é pronto per il “Mundialito del Nordest” che conta 197 equipaggi iscritti e fa felice Bassano Rally Racing per un successo di numeri davvero importante.

Tra oggi e domani le prove speciali del 38° Rally Città di Bassano, tappa conclusiva dell’International Rally Cup Pirelli e della Mitropa Rally Cup.

Sabato quelle del 16° Rally Storico Città di Bassano, titolato come tappa finale del Trofeo Rally di Zona 2.

SHAKEDOWN. Stamane dalle 10 alle 15 il test con vetture da gara alle Scale di Primolano a Valbrenta, suggestiva location che consente uno sguardo di meraviglia a un luogo storico del territorio (leggere qui sotto la nota esaustiva di Roberto Cristiano Baggio).

PARTENZA. Tutti gli orari della tabella tempi e distanze si riferiscono al Rally Storico, con le vetture d’antan che partiranno per prime alle 18:01 da Frattin Auto in via dell’Industria 1. Solo una passerella per loro, che andranno a sistemarsi al riordino, mentre le moderne si porteranno al via della ps 1 “Rubbio” (7,34 km) con orario di start che verrà determinato a posteriori dalla direzione di gara all’esito delle verifiche dei concorrenti, ma che si può stimare attorno alle 20:20.

SABATO. Rally Storico dunque davanti nei due giri in programma su “Valstagna” (11,84 km, start 9:08 e 14:30), “Cavalletto” (22,93 km, start 10:37 e 15:59), “Rubbio” (7,34 km, start 11:36 e 16:58). Moderne in coda e orario per loro differito di circa 1h15’.

