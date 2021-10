Il presidente della LND Cosimo Sibilia in visita al CRV e alle società veneziane

CALCIO DILETTANTI – Un incontro all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. È iniziata dalla sede del Comitato Regionale Veneto a Marghera, la visita istituzionale del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Un incontro con il consiglio direttivo, insieme con il vicepresidente vicario Ettore Pellizzari e al consigliere federale per l’area nord Florio Zanon.

“La presenza sul territorio è un tratto distintivo della Lega Nazionale Dilettanti da quando ne sono alla guida – ha commentato il numero uno della LND a margine dell’incontro con i vertici del Comitato Regionale Veneto – poiché ritengo che l’ascolto delle diverse esigenze locali sia il principale elemento per un buon governo delle cose. Dall’estate appena trascorsa, con il graduale ritorno alla normalità anche per le nostre competizioni, ho potuto riaprire la mia agenda nelle regioni, sempre con maggiore frequenza. Oggi e sabato sarò nel Veneto, giovedì prossimo ad Ancona dove si riunirà il nostro Consiglio Direttivo. Occasioni diverse ma con un denominatore comune: ribadire la massima attenzione ai bisogni del movimento con la consapevolezza di poter mettere a disposizione una Lega Dilettanti solida, concreta e rispettosa degli impegni”.

L’appuntamento nella nostra regione proseguirà domani con la visita alle società del Lido di Venezia che due anni fa subirono gravi danni a causa dell’acqua alta: Calcio Nettuno Lido, Calcio Lido, San Pietro in Volta e Pellestrina.

“Il nostro territorio è variegato e quindi l’attività è sempre diversificata così come le difficoltà – ha aggiunto il presidente regionale Giuseppe Ruzza – Venezia è una città splendida ma allo stesso tempo fragile. Le società di questo territorio così particolare compiono grandi sforzi per raggiungere ogni quindici giorni la terraferma. Solo per questo meritano un plauso unanime. Come CR Veneto siamo onorati della presenza del presidente Sibilia, che ha mantenuto la sua promessa, e domani andremo insieme a portare a queste società la nostra vicinanza ma, soprattutto, il nostro affetto”.