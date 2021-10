Numeri da record per il 38° Rally Città di Bassano e tante storie da raccontare

RALLY – Numeri da record per il 38° Rally Città di Bassano! Sono 127 gli equipaggi iscritti, 70 al 16° Rally storico.

“Numeri record che confermano il grande appeal della gara – sottolinea Narciso Paccagnella – ed esaltano il grande lavoro del comitato organizzatore”.

Orgoglio più che giustificato e ora gli ultimi dettagli da definire prima del weekend di gara. Quanto ai concorrenti, il “Mundialito del Nordest” è riserva di caccia vicentina, ambita però anche da tanti “foresti” da ogni parte d’Italia e numerosi pure da oltre confine.

E ci sarebbero 254 storie da raccontare per il moderno e 140 per lo storico, una per ogni pilota e navigatore iscritto al bi-rally di Bassano.

Essendo pressochè impossibile raccontare di tutti, segnaliamo solo pillole a “cifre”. Tra moderno e storico ci sono concorrenti di ben 9 nazioni: oltre dall’Italia, presenze da Germania (16), Austria (8), Francia (3), Svizzera, Slovenia, Turchia (2), Croazia e San Marino (1). Al via numerosi i vincitori delle passate edizioni, dal recordman moderno Alessandro Battaglin (11) a quello storico Dino Serafino Tolfo (5), seguiti da Michele Piccolotto (3), unico “eroe dei due mondi”, Mauro Spagolla, Paolo Oriella, Giorgio Costenaro (2), Giampaolo Basso, Agostino Iccolti e Tiziano Nerobutto (1).

Basso non ha mai saltato la sfida “vintage” da quando è stata istituita (2006). Nel comparto scuderie, 25 gli equipaggi iscritti da Rally Team, 24 quelli targati Hawk Racing e Team Bassano. Quanto alle forti suggestioni che sempre promanano dai “traversi” della vita rallistica, in gara ci saranno due rampolli dal cognome altisonante: Jacopo Biasion al volante di una Opel Kadett Gte e Matteo Roggia navigatore su Ford Sierra Cosworth. In questo caso niente numeri, pulsano solo cuori rombanti!

Nella foto di copertina di Fabrizio Buraglio Michele Piccolotto, Rally Storico Città di Bassano 2012