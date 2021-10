Domenica pomeriggio il primo derby di A2 tra Anthea Vicenza Volley e Ipag Montecchio

VOLLEY SERIE A2 – Il debutto societario nel pianeta-serie A, la città che riassapora il grande palcoscenico pallavolistico, la “prima” stagionale al Palazzetto dello sport di via Goldoni con il ritorno del pubblico e il fattore-derby. E’ davvero carico di significati e di emozioni l’impegno in arrivo per l’Anthea Vicenza che, dopo il ko inaugurale a Lignano contro la CDA Talmassons, domenica alle 17 affronterà l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio nel derby provinciale valido come seconda giornata d’andata del campionato di A2 femminile.

L’Ipag è allenata da Daris Amadio, tecnico lo scorso anno a Marsala in A2 dove giocava l’opposta Giorgia Mazzon, in precedenza in A2 a Macerata e Delta Informatica Trentino. Quest’ultima formazione ha visto una tappa di crescita – unitamente all’altro biennio a Soverato – della regista Laura Bortoli. Al centro, spazio alla confermata Margherita Brandi e a Denise Meli, lo scorso anno a Soverato e in precedenza in A1 al Bisonte Firenze. In posto quattro, spicca il nome di Cristina Fiorio, piemontese classe 1997 cresciuta con i bienni al Barricalla e al Martignacco in A2 e protagonista nell’esordio (3-2 a favore di Mondovì) con 26 punti messi a segno. In diagonale c’è Francesca Magazza (13 punti domenica), reduce dall’annata in A2 a Sassuolo e cresciuta a Busnago. Completa il 6+1 il libero Alessandra Mistretta, lo scorso anno a Marsala con coach Amadio dopo le importanti esperienze giovanili a Orago e Volleyrò. Nel corso del match contro Mondovì hanno offerto il loro contributo anche la regista Valentina Bartolucci, la laterale Bianca Orlandi e la centrale Matilde Frigerio, tris di volti nuovi ex Igor in B1.

BIGLIETTI – I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito.

Prevendite alla biglietteria del PalaGoldoni nelle giornate di venerdì dalle ore 18 alle 19 e sabato dalle 11 alle 12,30; la stessa biglietteria aprirà domenica alle 16 per l’acquisto dei biglietti e per il ritiro degli accrediti e degli abbonamenti. Per informazioni è possibile telefonare o inviare un sms al numero 338 8583870 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@volley-vicenza.it . Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.

PARTE LA B2 – In questo week end partirà anche l’avventura delle giovani biancorosse militanti in serie B2 femminile, un gruppo under 19 che affronterà la quarta serie nazionale. Ad allenarle Claudio Feyles, anche direttore tecnico delle giovanili di Vicenza Volley. L’esordio è in programma sabato alle 20,30 a Battaglia Terme (Padova) contro la C.b.m.s. Rio.

“In questo mese e mezzo di preparazione – commenta Feyles – con il mio staff ci siamo concentrati principalmente sul lavoro tecnico individuale e sul rafforzamento fisico insieme con il preparatore atletico Davide Vallortigara, che segue anche la prima squadra in A2. Soltanto nelle ultime settimane abbiamo iniziato a vedere qualcosa nel gioco, quindi al momento siamo ancora un cantiere aperto, con tanti concetti che devono essere ancora assimilati dalle ragazze, ma è normale che sia così in questo momento della stagione. La squadra è molto rinnovata, con tante atlete che arrivano da percorsi differenti, ma accomunate dallo stesso obiettivo: quello di crescere e far bene. Il campionato di B2, soprattutto all’inizio, ci metterà alla prova in modo importante. A partire da questo primo impegno dovremo sopperire alla mancanza di esperienza con il nostro talento e con l’esuberanza e con la spensieratezza tipiche delle giovani, ricordandoci sempre che i nostri obiettivi principali in questo campionato sono di crescita tecnica e accumulo di esperienza, per poi portare quanto appreso nei campionati giovanili”.