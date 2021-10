Civitus Allianz Vicenza domenica a Fiorenzuola per centrare la “tripla” vincente

BASKET SERIE B MASCHILE – Dopo due vittorie nelle prime due partite la Civitus Allianz Vicenza tornerà in campo domenica 17 ottobre, alle ore 18, contro la Pallacanestro Fiorenzuola.

Al PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda i biancorossi di coach Cesare Ciocca andranno a caccia della terza vittoria di fila, che permetterebbe di guardare con fiducia ai due derby in arrivo a fine ottobre: i berici, infatti, chiuderanno il mese giocando prima contro Mestre, tra le mura amiche, quindi a San Vendemiano, sabato 30 ottobre, due sfide impegnative cui sarebbe meglio arrivare avendo fatto il pieno.

Il match contro Fiorenzuola verrà trasmesso in diretta, come di consueto, su LNP Pass.

Lo stato di salute dei biancorossi è buono, come visto nelle prime due partite del campionato. Fa

eccezione Andrea Petracca: il lungo leccese, infatti, resterà ancora ai box a causa di uno strappo

muscolare, che dovrebbe tenerlo fermo fino alla fine del mese. Sarà quindi importante trovare

energie e consistenza dal resto del pacchetto lunghi, perché le rotazioni vicentine si sono

inevitabilmente accorciate.

Fiorenzuola ha iniziato il campionato con una vittoria e una sconfitta: dopo aver superato la Virtus

Padova all’esordio, gli emiliani si sono fermati a Desio domenica scorsa, perdendo per 85-79. In queste

prime due partite, i gialloblu sono stati il migliore attacco con 84 punti segnati di media (seconda,

guarda caso, è Vicenza ad 83) con alte percentuali dentro l’arco (51%). Ottima la presenza a

rimbalzo (43 ad incontro), come anche la pressione sulla palla, visti i 19 recuperi effettuati nei primi

ottanta minuti della stagione.

Agli ordini di coach Galetti una squadra discretamente giovane e con buoni prospetti. Fa eccezione

(ma è il più vecchio della squadra e ha fatto trent’anni nemmeno un mese fa) il centro titolare,

nonché pericolo numero 1 in vista di domenica: si tratta del centro Giacomo Filippini, vecchia

conoscenza di Vicenza in Serie B con le maglie di Lugo, Padova e Vigevano. Nelle prime due

partite ha viaggiato a 18 punti e 10 rimbalzi di media, con un ottimo 57% dentro l’arco: sarà

imperativo limitarne l’impatto offensivo se si vogliono ottenere i due punti. Nel reparto lunghi

bisognerà tenere d’occhio anche l’italo-sloveno Denis Alibegovic: il prodotto della Stella Azzurra

Roma ha iniziato il campionato con 14 punti e 6 rimbalzi di media, con uno spaziale 45% da tre

nelle prime due partite. I cambi sui lunghi saranno Federico Ricci e l’imponente (203 centimetri)

Jonas Bracci, quest’ultimo già visto dai tifosi vicentini con la casacca di Lugo due anni fa.

Meno fornito il reparto guardie, che proporrà in cabina di regia il classe 1999 Michele Rubbini,

prodotto della Virtus Bologna e con un recente e importante passato con la maglia di Faenza. La

seconda scelta è Umberto Livelli, che già l’anno scorso ha fatto bene con i gialloblu. Seguito da

Milo Galli e dall’under Leonardo Cipriani, classe 2000 che l’anno scorso giocava con

Montegranaro.